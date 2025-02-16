Чехія продовжить постачати Україні боєприпаси – Петр Павел

Чехія вже доставила 1,6 мільйона снарядів Україні.

Фото: Seznam Zpravy

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Президент Чехії Петр Павел заявив, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів великого калібру Україні досягла важливого етапу, зокрема, було доставлено 1,6 мільйона снарядів, і цей процес продовжуватиметься. Він підкреслив, що фінансування забезпечено до квітня цього року, і Чехія має намір продовжувати підтримку України в майбутньому. Про це повідомляє Reuters.

Павел зробив заяву під час Мюнхенської конференції, зазначивши, що країна отримала достатньо ресурсів від союзників, аби покрити потреби України до кінця першого кварталу 2025 року. «Ми отримали від наших союзників достатньо ресурсів, щоб покрити потреби України до квітня цього року, а також тут, на конференції, я провів переговори з союзниками, щоб розглянути можливість надання більших ресурсів», — додав він.

За словами президента, Чехія також веде переговори з партнерами для забезпечення більших ресурсів для підтримки України. У жовтні минулого року прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала анонсував мету доставки півмільйона боєприпасів до кінця 2024 року.

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