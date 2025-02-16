Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Чехія продовжить постачати Україні боєприпаси – Петр Павел

13:42, 16 лютого 2025
Чехія вже доставила 1,6 мільйона снарядів Україні.
Чехія продовжить постачати Україні боєприпаси – Петр Павел
Фото: Seznam Zpravy
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Чехії Петр Павел заявив, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів великого калібру Україні досягла важливого етапу, зокрема, було доставлено 1,6 мільйона снарядів, і цей процес продовжуватиметься. Він підкреслив, що фінансування забезпечено до квітня цього року, і Чехія має намір продовжувати підтримку України в майбутньому. Про це повідомляє Reuters.

Павел зробив заяву під час Мюнхенської конференції, зазначивши, що країна отримала достатньо ресурсів від союзників, аби покрити потреби України до кінця першого кварталу 2025 року. «Ми отримали від наших союзників достатньо ресурсів, щоб покрити потреби України до квітня цього року, а також тут, на конференції, я провів переговори з союзниками, щоб розглянути можливість надання більших ресурсів», — додав він.

За словами президента, Чехія також веде переговори з партнерами для забезпечення більших ресурсів для підтримки України. У жовтні минулого року прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала анонсував мету доставки півмільйона боєприпасів до кінця 2024 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зброя Чехія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про спрощення списання військового майна

Також пропонується удосконалити норми, які передбачають наявність в СБУ військового майна та управління ним.

Потрібно, щоб у кожного арештованого активу був «бебісітер» – Верховна Рада схвалила законопроект про реформу АРМА за основу

Співавтор законопроекту Олексій Мовчан зауважив, що законопроект про реформу АРМА і відбір її керівника з міжнародними експертами також передбачає, щоб у кожного арештованого активу була нянька або «бебісітер».

Реформа Верховного Суду відбудеться, питання вже вирішене – Офіс Президента

Суддів Верховного Суду чекають перевірки на доброчесність, а іноземні партнери України надали на це принципову згоду.

Прокурорів зобов’яжуть забезпечувати явку до суду свідків обвинувачення – Раді рекомендували прийняти закон

Прокурор повинен буде забезпечити прибуття до суду свідків обвинувачення, викликаних у судове засідання.

Судова влада самостійно не здатна забезпечити свою незалежність — Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя повідомили, що інші гілки влади не надто зважають на інтереси судової влади і не мають бажання захищати її незалежність.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду