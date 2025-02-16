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Вибух у Миколаєві – загинули троє військових Центру протимінної діяльності

11:52, 16 лютого 2025
Три військовослужбовці загинули внаслідок вибуху біля закладу харчування.
Вибух у Миколаєві – загинули троє військових Центру протимінної діяльності
Фото: Ukrainian Demining Services
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14 лютого в центрі Миколаєва стався вибух, внаслідок якого загинули троє військових Центру протимінної діяльності. Вибух, що пролунав під час тривоги, не був пов'язаний з обстрілом чи «прильотом». Пізніше з'ясувалося, що трагедія сталася поблизу закладу харчування на вулиці Пограничній.

Загиблі військовослужбовці — Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик. Центр протимінної діяльності висловив глибоке співчуття у зв'язку з їхньою загибеллю, підкресливши, що вони віддали своє життя, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною.

«Жахливий теракт в Миколаєві забрав життя Вадима, Олени та Євгена. Наші колеги - військовослужбовці Центру Протимінної Діяльності», — йдеться в повідомленні Ukrainian Demining Services.

За даними поліції, внаслідок вибуху двоє людей загинули, ще вісім отримали поранення. Правоохоронці ведуть розслідування цього теракту.

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військові Миколаїв

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