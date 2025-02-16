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Китай та Бразилія підтримали роботу групи «Друзі миру» для врегулювання війни в Україні

12:12, 16 лютого 2025
Ван І та Селсо Аморім обговорили мирне врегулювання війни в Україні на Мюнхенській конференції.
Китай та Бразилія підтримали роботу групи «Друзі миру» для врегулювання війни в Україні
Фото: fmprc.gov.cn
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Глава Міністерства закордонних справ Китаю Ван І та головний зовнішньополітичний радник президента Бразилії Селсо Аморім зустрілися на полях Мюнхенської конференції з безпеки, де обговорили ситуацію в Україні. У результаті зустрічі було зроблено спільну заяву, в якій обидві країни підтвердили свою повну підтримку ініціативи групи «Друзі миру». Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Китаю.

«Обидві сторони повністю підтримали роботу групи «Друзі миру» та продовжуватимуть відігравати конструктивну роль у просуванні політичного вирішення української кризи», - йдеться у повідомленні.

У заяві зазначено, що Китай і Бразилія продовжать докладати зусиль для мирного вирішення конфлікту в Україні, акцентуючи увагу на важливості дипломатії та мирних переговорів.

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війна Китай Бразилія

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