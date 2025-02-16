ЄС планує посилити обмеження на імпорт харчових продуктів з забороненими пестицидами

Єврокомісія розглядає посилення стандартів для імпорту харчових продуктів із США.

Фото: Getty Images

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Європейська комісія готується вивчити можливість посилення обмежень на імпорт харчових продуктів, що містять пестициди, заборонені в ЄС, а також виготовлені за іншими стандартами. Цей крок має на меті захистити місцевих фермерів і зменшити екологічні ризики, що виникають через використання небезпечних хімікатів.

За даними Financial Times, обмеження можуть торкнутися сільськогосподарських культур, зокрема соєвих бобів зі США, що вирощуються за допомогою пестицидів, які вже заборонені на території ЄС. Заступник комісара з охорони здоров'я, Олівер Варгеї, підкреслив, що все, що заборонено в Європі, має бути заборонено й у продуктах, які імпортуються.

Європейський Союз уже давно забороняє багато пестицидів через їхню шкоду для природи та здоров'я, попри те, що деякі з них можуть бути визнані безпечними місцевими агентствами. Проте це викликає зростаючі суперечки з торговими партнерами ЄС.

До планів входить також включення в майбутні торговельні угоди більш високих стандартів щодо благополуччя тварин. ЄС має суворі правила, що стосуються умов утримання тварин, що вже викликає додаткові витрати у фермерів. Це також сприятиме підтримці громадськістю торговельних угод після того, як деякі національні парламенти відмовились ратифікувати угоди через їхній можливий вплив на місцевих фермерів.

Згідно зі звітом правозахисної організації Pesticide Action Network Europe, на імпортованих продуктах, таких як чай та кава, часто виявляють пестициди, що можуть перевищувати допустимі норми. Крім того, такі речовини, як паракват, гербіцид, заборонений у ЄС, використовуються в США для вирощування сільськогосподарських культур, зокрема сої.

Цей крок ЄС може призвести до зростання напруженості у відносинах з торговими партнерами, але єврокомісія переконана, що здоров'я громадян та охорона навколишнього середовища повинні бути на першому місці.

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