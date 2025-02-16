ЕС планирует ужесточить ограничения на импорт пищевых продуктов с запрещенными пестицидами

Еврокомиссия рассматривает ужесточение стандартов для импорта пищевых продуктов из США.

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Европейская комиссия готовится изучить возможность ужесточения ограничений на импорт пищевых продуктов, содержащих пестициды, запрещенные в ЕС, а также изготовленные по другим стандартам. Этот шаг имеет целью защитить местных фермеров и уменьшить экологические риски, возникающие из-за использования опасных химикатов.

По данным Financial Times, ограничения могут коснуться сельскохозяйственных культур, в частности соевых бобов из США, выращиваемых с помощью пестицидов, которые уже запрещены на территории ЕС. Заместитель комиссара по здравоохранению, Оливер Варгеи, подчеркнул, что все, что запрещено в Европе, должно быть запрещено и в импортируемых продуктах.

Европейский Союз уже давно запрещает многие пестициды из-за их вреда для природы и здоровья, несмотря на то, что некоторые из них могут быть признаны безопасными местными агентствами. Однако это вызывает растущие споры с торговыми партнерами ЕС.

В планы входит также включение в будущие торговые соглашения более высоких стандартов по благополучию животных. ЕС имеет строгие правила, касающиеся условий содержания животных, что уже вызывает дополнительные расходы у фермеров. Это также будет способствовать поддержке общественностью торговых соглашений после того, как некоторые национальные парламенты отказались ратифицировать соглашения из-за их возможного влияния на местных фермеров.

Согласно отчету правозащитной организации Pesticide Action Network Europe, на импортируемых продуктах, таких как чай и кофе, часто обнаруживают пестициды, которые могут превышать допустимые нормы. Кроме того, такие вещества, как паракват, гербицид, запрещенный в ЕС, используются в США для выращивания сельскохозяйственных культур, в частности сои.

Этот шаг ЕС может привести к росту напряженности в отношениях с торговыми партнерами, но еврокомиссия убеждена, что здоровье граждан и охрана окружающей среды должны быть на первом месте.

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