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В Австрии сириец с ножом напал на прохожих – погиб 14-летний подросток

10:40, 16 февраля 2025
В Филлахе сириец ножом убил подростка, еще четверо прохожих получили ранения.
В Австрии сириец с ножом напал на прохожих – погиб 14-летний подросток
Фото: ukrinform
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В городке Филлах, что в австрийской федеральной земле Каринтия, произошел трагический инцидент, когда 23-летний сириец напал с ножом на прохожих, выкрикивая «Аллах Акбар». В результате нападения погиб 14-летний подросток, еще четыре человека получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает OTS.

Злоумышленника удалось остановить благодаря курьеру, который сбил его на автомобиле. Во время задержания мужчина улыбался и поднимал указательный палец. По предварительной информации, сириец ранее подал заявку на получение статуса беженца в Австрии.

Вице-губернатор Нижней Австрии, Удо Ландбауэр, прокомментировал инцидент, отметив необходимость пересмотра политики предоставления убежища и усиления депортационных мер. По его словам, «безопасность граждан должна иметь приоритет над правами преступников, ищущих убежища».

Полиция продолжает расследование обстоятельств нападения, однако уже сейчас ясно, что трагедия, вероятно, станет причиной для пересмотра миграционной политики в стране.

Ранее, как сообщалось, в центре немецкого Мюнхена автомобиль въехал в группу людей. В результате наезда пострадали по меньшей мере 28 человек.

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нападение Австрия

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