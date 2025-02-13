В Мюнхене количество пострадавших из - за наезда автомобиля выросло до 28 , водителя задержали

Аварию совершил 24-летний гражданин Афганистана.

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Как сообщалось, в центре немецкого Мюнхена автомобиль въехал в группу людей. В результате наезда пострадали по меньшей мере 28 человек. Об этом сообщает Bild.

Известно, что инцидент произошел 13 февраля около 10.30. Автомобиль резко ускорился и въехал в толпу, являвшуюся частью массовой забастовки работников городских служб, требовавших повышения зарплат.

Сейчас известно о по меньшей мере 28 пострадавших, среди которых есть дети.

«Шеф полиции сообщил мне, что автомобиль въехал в группу людей, и, к сожалению, многие получили ранения, в том числе дети. Я глубоко шокирован. Мои мысли с пострадавшими», – сказал бургомистр Мюнхена.

Полиция задержала водителя, совершившего аварию. Им оказался 24-летний искатель убежища из Афганистана. По данным правоохранителей, подозреваемый известен за преступления, связанные с наркотиками и воровством.

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