У Мюнхені кількість постраждалих через наїзд автомобіля зросла до 28 , водія затримали

Аварію скоїв 24-річний громадянин Афганістану.

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Як повідомлялося, в центрі німецького Мюнхена автомобіль в'їхав у групу людей. Внаслідок наїзду постраждали щонайменше 28 людей. Про це повідомляє Bild.

Відомо, що інцидент стався 13 лютого близько 10:30. Автомобіль різко прискорився і в'їхав у натовп, що був частиною масового страйку працівників міських служб, які вимагали підвищення зарплат.

Наразі відомо про щонайменше 28 постраждалих, серед яких є діти.

«Шеф поліції повідомив мені, що автомобіль в'їхав у групу людей, і, на жаль, багато людей отримали поранення, в тому числі діти. Я глибоко шокований. Мої думки з постраждалими», – сказав бургомістр Мюнхена.

Поліція затримала водія, який скоїв аварію. Ним виявився 24-річний шукач притулку з Афганістану. За даними правоохоронців, підозрюваний відомий за злочини, пов'язані з наркотиками й крадіжками.

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