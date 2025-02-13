У Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп — щонайменше 15 постраждалих, фото

У німецькому Мюнхені автомобіль в'їхав у групу людей.

Фото: X/@SDemmelhuber

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У Мюнхені на півдні Німеччини автомобіль в'їхав у натовп людей. Водія було затримано. Про це повідомляють німецькі ЗМІ.

На місці працюють правоохоронці та швидка допомога. Щонайменше 15 людей отримали поранення.

На даний момент невідомо, чи був наїзд випадковим чи навмисним.

Поліція Мюнхена повідомила, що проводить операцію на місці інциденту та просить утриматись від "спекуляцій".

Кореспондентка BR24 зазначила, що автомобіль в'їхав в учасників страйку профспілки Verdi.

Нагадаємо,у французькому кварталі Нового Орлеана вантажівка на швидкості в'їхала у натовп.

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