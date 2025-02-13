ВПО пояснили, чи можна подати документи для субсидії на найм житла, якщо наймодавець перебуває за кордоном

ВПО роз’яснили питання щодо подачі документів на призначення субсидії на найм житла.

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Пенсійний фонд України пояснив, чи можна подати документи для призначення субсидії на найм житла, якщо наймач перебуває в Україні, а наймодавець – за кордоном.

Там зазначили, що у разі, коли внутрішньо переміщені особи, які мають намір отримати субсидію на найм житла, та власники житлових приміщень, які надають житлові приміщення для тимчасового проживання, фізично перебувають у різних населених пунктах, документи про призначення виплати можна подати дистанційно в електронному форматі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

«У цьому випадку наймач у власному кабінеті вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України вносить необхідну інформацію в онлайн-форму заяви та договору найму, долучає копії документів (за бажанням) та зберігає сформовані документи», - заявили у ПФ.

Після цього заява та договір стають доступними для перегляду та підпису в особистому кабінеті наймодавця на вебпорталі Пенсійного фонду України. Наймодавець підтверджує правильність внесених наймачем відомостей до заяви, договору найму і підписує (накладає кваліфікований електронний підпис – КЕП).

Далі заяву та договір підписує наймач, використавши свій КЕП.

Підписані документи потрапляють на розгляд до Пенсійного фонду України.

«Такий алгоритм дій є доступним, коли наймач житла перебуває в Україні, а наймодавець – за кордоном», - додали у ПФ.

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