Випускників шкіл не будуть нагороджувати золотими та срібними медалями

Для записів у документах замість формулювання «золота медаль» або «срібна медаль» використовуватимуть запис «з відзнакою».

Джерело фото: m-merydian com ua

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В українських школах скасували нагородження випускників золотими та срібними медалями за досягнення в навчанні. Відповідний наказ 1771 від 20 грудня 2024 року Міністерства освіти і науки набув чинності після його реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Згідно з документом, тепер для записів у документах замість формулювання «золота медаль» або «срібна медаль» використовуватимуть запис «з відзнакою».

Слова «свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (для осіб, нагороджених золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні")» замінять словами «свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою».

Як писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував скасувати виготовлення та вручення в школах золотих і срібних медалей державного зразка. Там вважають недоцільним подальше централізоване виготовлення медалей за кошти державного бюджету.

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