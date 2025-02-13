У Вінниці заочно засудили до 10 років ув’язнення колаборантку і оголосили в міжнародний розшук

Апеляційний суд переглянув скаргу адвоката, який казав, що у діях жінки немає складу інкримінованого злочину.

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Вінницький апеляційний суд залишив у силі вирок міського суду щодо жінки, яку визнали винною у колабораційній діяльності. Вона добровільно обійняла керівну посаду в незаконних органах влади на тимчасово окупованій території, очоливши клієнтську службу у "Великолепетиському муніципальному окрузі соціального фонду РФ в Херсонській області". Про це повідомили у Вінницькому апеляційному суді.

В апеляційній скарзі адвокат обвинуваченої зазначив, що складу інкримінованого їй злочину в діях жінки немає. Навпаки, каже, вона допомагала людям. Зважаючи, зокрема, на це, просив вирок суду першої інстанції скасувати, а діяння підсудної кваліфікувати за частиною другою статті 111-1 Кримінального кодексу України та призначити покарання, встановлене її санкцією.

«В посадовій інструкції моєї підзахисної інформації про те, що вона повинна виконувати розпорядчі функції, немає. Тому суб’єктом злочину за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України бути не може», – вважає адвокат.

Проте апеляційний суд виснував: міський суд дії обвинуваченої кваліфікував правильно та ухвалив законний і справедливий вирок. Тож його колегія суддів не змінила.

Колаборантці призначено 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в органах влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності строком на 10 років.

Також ухвалено конфіскувати все її майно, зокрема земельну ділянку площею майже 5 гектарів, а саму жінку оголошено у міжнародний розшук (справа №127/2452/24).

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