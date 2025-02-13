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В Виннице заочно приговорили к 10 годам заключения коллаборантку и объявили в международный розыск

18:12, 13 февраля 2025
Апелляционный суд пересмотрел жалобу адвоката, который говорил, что в действиях женщины нет состава инкриминируемого преступления.
В Виннице заочно приговорили к 10 годам заключения коллаборантку и объявили в международный розыск
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Винницкий апелляционный суд оставил в силе приговор городского суда в отношении женщины, признанной виновной в коллаборационной деятельности. Она добровольно заняла руководящую должность в незаконных органах власти на временно оккупированной территории, возглавив клиентскую службу в "Великолепетиском муниципальном округе социального фонда РФ в Херсонской области". Об этом сообщили в Винницком апелляционном суде.

В апелляционной жалобе адвокат обвиняемой указал, что состава инкриминируемого ей преступления в действиях женщины нет. Напротив, говорит, она помогала людям. Учитывая, в частности, это, просил приговор суда первой инстанции отменить, а деяния подсудимой квалифицировать по части второй статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины и назначить наказание, установленное ее санкцией.

«В должностной инструкции моей подзащитной информации о том, что она должна выполнять распорядительные функции, нет. Поэтому субъектом преступления по части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса быть не может», – считает адвокат.

Однако апелляционный суд сделал вывод: городской суд действия обвиняемой квалифицировал правильно и вынес законный и справедливый приговор. Его коллегия судей не изменила.

Коллаборантке назначено 10 лет тюрьмы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в органах власти, предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности сроком на 10 лет.

Также принято конфисковать все ее имущество, в том числе земельный участок площадью почти 5 гектаров, а сама женщина объявлена ​​в международный розыск (дело №127/2452/24).

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