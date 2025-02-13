У Харкові затримали жінку, яка продала свою двомісячну доньку за 20 тисяч доларів

За словами жінки, їй терміново були потрібні гроші на власні потреби, тому вона і вирішила продати рідну дитину.

Фото: ОГП

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У Харкові правоохоронці затримали та повідомили про підозру 22-річній жінці у торгівлі людиною.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, 1 грудня 2024 року мешканка Харкова народила доньку. Вже в січні наступного року жінка вирішила продати дитину своїй знайомій та домовилась з нею про зустріч.

«За двомісячну доньку підозрювана оголосила «прайс» у розмірі 20 000 доларів США.

За словами фігурантки, їй терміново були потрібні гроші на власні потреби, тому вона і вирішила продати рідну дитину», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці затримали жінку під час передачі дитини та отримання грошей.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дитину передали представникам органів влади та ювенальним поліцейським. Зараз дівчинкою опікуються лікарі.

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