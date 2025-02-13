Військовослужбовці, яких мобілізували у віці молодше 25 років, також зможуть отримати від держави мільйон — Кабмін повідомив умови

Але якщо вони двічі чи більше притягувалися до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, і строк дії дисциплінарних стягнень не закінчився, то винагороду вони не отримають.

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Як відомо, Міноборони анонсувало контракти на військову службу для осіб віком від 18 до 24 років і пообіцяло до 2 млн грн грошової винагороди.

Однак постало питання стосовно чоловіків, яких вже мобілізували чи взяли на контракт до 25 років – чи мають вони теж право на винагороду. Нагадаємо, як раніше повідомлялося, деяких чоловіків у віці до 25 років встигли мобілізувати, бо вони стояли на обліку як військовозобов’язані, а не як призовники.

Отже, Кабмін постановою від 11 лютого 2025 р. №153 «Про реалізацію експериментального проекту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних Силах під час воєнного стану» вирішив, крім форми контракту добровольця для нових кандидатів на військову службу 18-24 років, врегулювати і винагороду для тих, хто вже служить.

Постановою встановлено наступне.

Особам рядового, сержантського і старшинського складу ЗСУ, інших військових формувань, а також правоохоронних органів спецпризначення, які до набрання чинності цією постановою у віці до 25 років були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану, проходять військову службу та брали безпосередню участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком, що за сукупністю становить не менше 6 місяців станом на дату набрання чинності цією постановою, виплачується одноразова грошова винагорода за тривалість проходження служби в бойових умовах у розмірі 1 млн грн.

Цій же категорії військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком менше 6 місяців станом на дату набрання чинності цією постановою, винагорода виплачується пропорційно часу проходження військової служби із розрахунку 1/6 від 1 млн. гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій (сумарно обчислених).

Однак цим категоріям військовослужбовців винагорода не виплачується у разі, коли вони 2 або більше разів за сукупністю притягувалися до кримінальної відповідальності, адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення або на підставі письмового наказу до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, які враховуються для оцінки стану дисципліни і строк дії дисциплінарних стягнень за які не закінчився.

Також передбачено, що особам рядового, сержантського і старшинського складу ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, які до набрання чинності цією постановою у віці до 25 років були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану, які брали безпосередню участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком менше 6 місяців станом на дату набрання чинності цією постановою у зв’язку із наявністю у них захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, або їх перебуванням та звільненням з полону (крім тих, які добровільно здалися в полон) винагорода виплачується в повному обсязі.

Автор: Наталя Мамченко

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