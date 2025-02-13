Военнослужащие, мобилизованные в возрасте младше 25 лет, также смогут получить от государства миллион — Кабмин сообщил условия

Но если они дважды или больше привлекались к дисциплинарной ответственности за нарушение военной дисциплины, и срок действия дисциплинарных взысканий не истек, вознаграждение они не получат.

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Как известно, Минобороны анонсировало контракты на военную службу для лиц от 18 до 24 лет и пообещало до 2 млн грн денежного вознаграждения.

Однако встал вопрос относительно мужчин, которых уже мобилизовали или взяли на контракт до 25 лет – имеют ли они право на вознаграждение. Напомним, как ранее сообщалось, некоторых мужчин в возрасте до 25 лет успели мобилизовать, потому что они стояли на учете как военнообязанные, а не как призывники.

Итак, Кабмин постановлением от 11 февраля 2025 г. №153 «О реализации экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в Вооруженных Силах во время военного положения» решил, помимо формы контракта добровольца для новых кандидатов на военную службу 18-24 лет, урегулировать и вознаграждение тем, кто уже служит.

Постановлением установлено следующее.

Лицам рядового, сержантского и старшинского состава ВСУ, других военных формирований, а также правоохранительных органов спецназначения, которые до вступления в силу этого постановления в возрасте до 25 лет были приняты или призваны на военную службу во время военного положения, проходят военную службу и принимали непосредственное участие в боевых действиях в районах не менее 6 месяцев по состоянию на дату вступления в силу этого постановления выплачивается единовременное денежное вознаграждение за продолжительность прохождения службы в боевых условиях в размере 1 млн грн.

Этой же категории военнослужащих, принимавших непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий сроком менее 6 месяцев по состоянию на дату вступления в силу этого постановления, вознаграждение выплачивается пропорционально времени прохождения военной службы из расчета 1/6 от 1 млн. гривен в каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий (суммарно вычисленных).

Однако этим категориям военнослужащих вознаграждение не выплачивается в случае, когда они 2 или более раз по совокупности привлекались к уголовной ответственности, административной ответственности за совершение военного административного правонарушения или на основании письменного приказа к дисциплинарной ответственности за нарушение военной дисциплины, которые учитываются для оценки состояния дисциплины и срок действия дисциплинарных взысканий за которые не истек.

Также предусмотрено, что лицам рядового, сержантского и старшинского состава ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также правоохранительных органов специального назначения, которые до вступления в силу этого постановления в возрасте до 25 лет были приняты или призваны на военную службу во время военных действий, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях менее 6 месяцев по состоянию на дату вступления в силу этого постановления в связи с наличием у них заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Отечества, или их пребыванием и освобождением из плена (кроме добровольно сдавшихся в плен) вознаграждение выплачивается в полном объеме.

Автор: Наталя Мамченко

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