Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Военнослужащие, мобилизованные в возрасте младше 25 лет, также смогут получить от государства миллион — Кабмин сообщил условия

12:16, 13 февраля 2025
Но если они дважды или больше привлекались к дисциплинарной ответственности за нарушение военной дисциплины, и срок действия дисциплинарных взысканий не истек, вознаграждение они не получат.
Военнослужащие, мобилизованные в возрасте младше 25 лет, также смогут получить от государства миллион — Кабмин сообщил условия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, Минобороны анонсировало контракты на военную службу для лиц от 18 до 24 лет и пообещало до 2 млн грн денежного вознаграждения.

Однако встал вопрос относительно мужчин, которых уже мобилизовали или взяли на контракт до 25 лет – имеют ли они право на вознаграждение. Напомним, как ранее сообщалось, некоторых мужчин в возрасте до 25 лет успели мобилизовать, потому что они стояли на учете как военнообязанные, а не как призывники.

Итак, Кабмин постановлением от 11 февраля 2025 г. №153 «О реализации экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в Вооруженных Силах во время военного положения» решил, помимо формы контракта добровольца для новых кандидатов на военную службу 18-24 лет, урегулировать и вознаграждение тем, кто уже служит.

Постановлением установлено следующее.

Лицам рядового, сержантского и старшинского состава ВСУ, других военных формирований, а также правоохранительных органов спецназначения, которые до вступления в силу этого постановления в возрасте до 25 лет были приняты или призваны на военную службу во время военного положения, проходят военную службу и принимали непосредственное участие в боевых действиях в районах не менее 6 месяцев по состоянию на дату вступления в силу этого постановления выплачивается единовременное денежное вознаграждение за продолжительность прохождения службы в боевых условиях в размере 1 млн грн.

Этой же категории военнослужащих, принимавших непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий сроком менее 6 месяцев по состоянию на дату вступления в силу этого постановления, вознаграждение выплачивается пропорционально времени прохождения военной службы из расчета 1/6 от 1 млн. гривен в каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий (суммарно вычисленных).

Однако этим категориям военнослужащих вознаграждение не выплачивается в случае, когда они 2 или более раз по совокупности привлекались к уголовной ответственности, административной ответственности за совершение военного административного правонарушения или на основании письменного приказа к дисциплинарной ответственности за нарушение военной дисциплины, которые учитываются для оценки состояния дисциплины и срок действия дисциплинарных взысканий за которые не истек.

Также предусмотрено, что лицам рядового, сержантского и старшинского состава ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также правоохранительных органов специального назначения, которые до вступления в силу этого постановления в возрасте до 25 лет были приняты или призваны на военную службу во время военных действий, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях менее 6 месяцев по состоянию на дату вступления в силу этого постановления в связи с наличием у них заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Отечества, или их пребыванием и освобождением из плена (кроме добровольно сдавшихся в плен) вознаграждение выплачивается в полном объеме.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ Кабинет Министров Украины мобилизация военная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнослужащие, мобилизованные в возрасте младше 25 лет, также смогут получить от государства миллион — Кабмин сообщил условия

Но если они дважды или больше привлекались к дисциплинарной ответственности за нарушение военной дисциплины, и срок действия дисциплинарных взысканий не истек, вознаграждение они не получат.

Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Петра Порошенко, Игоря Коломойского и Константина Жеваго

Указом Президента в действие введено решение СНБО, которым наложены санкции на Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Виктора Медведчука и Геннадия Боголюбова.

«Такого нет даже в Габоне» – в Верховной Раде рассказали об экспериментах над судебной властью во время процесса евроинтеграции

В Верховной Раде дали свою оценку событиям судебной реформы последних лет.

Судебная власть самостоятельно не способна обеспечить свою независимость — Высший совет правосудия

В Высшем совете правосудия сообщили, что другие ветви власти не слишком учитывают интересы судебной власти и не хотят защищать ее независимость.

Еврокомиссия назначила Аудиторский совет, который будет следить за использованием Украиной 50 миллиардов евро в рамках программы реформ Ukraine Facility

Еврокомиссия назначила трех ревизоров для Украины, которые будут следить за выделением и использованием кредитов и грантов Украине в рамках программы Ukraine Facility, предусматривающей проведение реформ.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Белах
    Андрій Белах
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Борщов
    Ігор Борщов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Оксана Епель
    Оксана Епель
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду