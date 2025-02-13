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Должны ли указывать имущество за границей декларанты – в НАПК ответили

17:36, 13 февраля 2025
В каком случае жилье за ​​границей подлежит декларированию.
Должны ли указывать имущество за границей декларанты – в НАПК ответили
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Законодательство не предусматривает освобождения от обязанности декларирования жилья за рубежом, которым украинцы пользуются во время войны. Декларант обязан указывать в декларации информацию об объектах недвижимости, принадлежащих ему и членам его семьи или находящихся у них в аренде или другом праве пользования. Об этом заявили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

В то же время, во время действия военного положения декларант имеет право указать в декларации только информацию о стране, регионе или другой административно-территориальной единице относительно 1 объекта недвижимости или 1 объекта незавершенного строительства, при условии, что он является или был местом фактического проживания члена семьи субъекта декларирования, но не декларанта.

Декларанты, воспользовавшиеся таким правом, обязаны в течение 90 дней после прекращения или отмены военного положения подать декларации за соответствующие отчетные периоды с указанием полной информации о расположении объекта недвижимости за границей. В публичной части Реестра деклараций отображается только название страны, без указания конфиденциальной информации о расположении объекта недвижимого имущества.

Жилье за ​​границей подлежит декларированию, если:

  • принадлежит декларанту или членам его семьи на праве собственности по состоянию на последний день отчетного периода;
  • находилось в пользовании декларанта или членов его семьи:
  1. по состоянию на последний день отчетного периода, если право использования возникло не позднее чем за 30 календарных дней до этой даты;
  2. или в течение не менее половины дней отчетного периода (183 дня для годовой декларации).

Если декларант или члены его семьи проживают в квартире или доме, не принадлежащем им на праве собственности, необходимо указать в декларации информацию о владельце этого объекта.

По общему правилу в декларации указываются сведения на основании документов, подтверждающих приобретение субъектом декларирования и/или членами его семьи права на этот объект.

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