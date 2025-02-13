Чи мають вказувати майно за кордоном декларанти – у НАЗК відповіли

У якому випадку житло за кордоном підлягає декларуванню.

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Законодавство не передбачає звільнення від обов’язку декларування житла за кордоном, яким українці користуються під час війни. Декларант зобов’язаний зазначати в декларації інформацію про об’єкти нерухомості, які належать йому та членам його сім’ї чи перебувають у них в оренді або на іншому праві користування. На цьому наголосили у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Водночас, на час дії воєнного стану декларант має право вказати у декларації лише інформацію про країну, регіон чи іншу адміністративно-територіальну одиницю щодо 1 об’єкта нерухомості або 1 об’єкта незавершеного будівництва, за умов, якщо він є або був місцем фактичного проживання члена сім’ї суб’єкта декларування, але не декларанта.

Декларанти, які скористалися таким правом, зобов’язані протягом 90 днів після припинення або скасування воєнного стану подати декларації за відповідні звітні періоди із зазначенням повної інформації про розташування об’єкта нерухомості за кордоном. У публічній частині Реєстру декларацій відображається лише назва країни, без зазначення конфіденційної інформації про розташування об’єкта нерухомого майна.

Житло за кордоном підлягає декларуванню, якщо:

належить декларанту або членам його сім’ї на праві власності станом на останній день звітного періоду;

перебувало у користуванні декларанта або членів його сім’ї:

станом на останній день звітного періоду, якщо право користування виникло не пізніше ніж за 30 календарних днів до цієї дати;

або протягом щонайменше половини днів звітного періоду (183 дні для річної декларації).

Якщо декларант або члени його сім’ї проживають у квартирі чи будинку, що не належить їм на праві власності, необхідно зазначити у декларації інформацію про власника цього об’єкта.

За загальним правилом у декларації зазначаються відомості на підставі документів, які підтверджують набуття суб’єктом декларування та/або членами його сім’ї права на цей об’єкт.

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