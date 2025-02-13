Практика судів
  1. Суд інфо

ВККС рекомендувала призначити на посади двох суддів

20:35, 13 лютого 2025
Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.
ВККС рекомендувала призначити на посади двох суддів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 12 лютого, в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про рекомендування для призначення на посади суддів. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення рекомендувати:

Шкарлат (Кучко) Яну Юріївну для призначення на посаду судді Мар’їнського районного суду Донецької області;

Чубая Володимира Вікторовича для призначення на посаду судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суддя ВККС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вибори голови Вищої ради правосуддя відбудуться 20 лютого

Це буде вже друга спроба обрати керівника головного органу суддівського врядування.

В Європі серйозне занепокоєння стосовно відсутності поки що сигналів від США щодо місця Європи за столом перемовин – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про деталі розмови з Дональдом Трампом, міністром фінансів США Скоттом Бессентом та про занепокоєння європейських партнерів.

«Судова реформа – це справа не тільки України, але й ЄС, адже вона фінансується за рахунок європейських платників податків», – посол ЄС в Україні Катаріна Матернова

Посол ЄС в Україні розповіла, чому судові реформи в Україні відбуваються так, як вони відбуваються, та що буде далі.

Володимир Зеленський підписав закон про проходження повторної ВЛК обмежено придатними до 5 червня 2025 року

Громадяни віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними, зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

«Такого немає навіть у Габоні» - у Верховній Раді розповіли про експерименти над судовою владою під час процесу євроінтеграції

У Верховній Раді надали свою оцінку подіям судової реформи останніх років.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Белах
    Андрій Белах
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Борщов
    Ігор Борщов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Оксана Епель
    Оксана Епель
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду