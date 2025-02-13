ВККС рекомендувала призначити на посади двох суддів

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

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У середу, 12 лютого, в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про рекомендування для призначення на посади суддів. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення рекомендувати:

Шкарлат (Кучко) Яну Юріївну для призначення на посаду судді Мар’їнського районного суду Донецької області;

Чубая Володимира Вікторовича для призначення на посаду судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області.

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