ВККС рекомендовала назначить на должности двух судей

В среду, 12 февраля, в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о рекомендации по назначению на должности судей. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.
Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение рекомендовать:
Шкарлат (Кучко) Яну Юрьевну для назначения на должность судьи Марьинского районного суда Донецкой области;
Чубая Владимира Викторовича для назначения судьи Чернобаевского районного суда Черкасской области.
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