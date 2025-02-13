ВККС рекомендовала назначить на должности двух судей

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

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В среду, 12 февраля, в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о рекомендации по назначению на должности судей. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение рекомендовать:

Шкарлат (Кучко) Яну Юрьевну для назначения на должность судьи Марьинского районного суда Донецкой области;

Чубая Владимира Викторовича для назначения судьи Чернобаевского районного суда Черкасской области.

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