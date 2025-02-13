В Харькове задержали женщину, которая продала свою двухмесячную дочь за 20 тысяч долларов

По словам женщины, ей срочно требовались деньги на собственные нужды, поэтому она и решила продать родного ребенка.

Фото: ОГП

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В Харькове правоохранители задержали и сообщили о подозрении 22-летней женщине в торговле человеком.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, 1 декабря 2024 года жительница Харькова родила дочь. Уже в январе следующего года женщина решила продать ребенка своему знакомому и договорилась с ним о встрече.

«За двухмесячную дочь подозреваемая объявила прайс в размере 20 000 долларов США.

По словам фигурантки, ей срочно требовались деньги на собственные нужды, поэтому она и решила продать родного ребенка», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали женщину во время передачи ребенка и получения денег.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ребенок был передан представителям органов власти и ювенальным полицейским. Сейчас девочку заботятся врачи.

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