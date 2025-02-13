Выпускников школ не будут награждать золотыми и серебряными медалями

Для записей в документах вместо формулировки «золотая медаль» или «серебряная медаль» будут использовать запись «с отличием».

Источник фото: m-merydian com ua

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В украинских школах отменили награждение выпускников золотыми и серебряными медалями за достижения в учебе. Соответствующий приказ 1771 от 20 декабря 2024 Министерства образования и науки вступил в силу после его регистрации в Министерстве юстиции Украины.

Согласно документу теперь для записей в документах вместо формулировки «золотая медаль» или «серебряная медаль» будут использовать запись «с отличием».

Слова «свидетельство о получении полного общего среднего образования (для лиц, награжденных золотой медалью "За высокие достижения в обучении»)» заменят словами «свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием».

Как писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал отменить изготовление и вручение в школах золотых и серебряных медалей государственного образца. Там считают нецелесообразным дальнейшее централизованное изготовление медалей за средства государственного бюджета.

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