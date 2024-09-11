Наталья Пипа предложила отменить золотые и серебряные медали для школьников

Народная депутат Наталья Пипа отметила, что образовательный комитет рекомендовал в школах отменить вручение медалей для сбережения бюджетных средств.

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал упразднить изготовление и вручение в школах золотых и серебряных медалей государственного образца. Об этом сообщила народный депутат Наталья Пипа.

Она отметила, что "этот анахронизм еще существует только в постсоветских странах".

По словам депутата, за последние годы в Украине среди выпускников увеличилось количество золотых и серебряных медалистов, но за время коронавируса и полномасштабной войны произошло снижение уровня знаний школьников. Кроме того, среди учащихся и учениц заметны разрывы образования.

Также она отметила, что наличие медали не дает никаких преимуществ абитуриенту при поступлении.

По словам Пипы, отказавшись от медалей в школах, Украина также сэкономит средства в госбюджете. А учеников, которые лучше учатся, школы смогут награждать собственными наградами.

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