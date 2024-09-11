Прокуратура будет отвечать на вопросы общества на понятном языке – стало известно, что предусматривает Стратегия развития системы правосудия в части реформы прокуратуры

Проверка добропорядочности прокуроров для назначения и продвижения в карьере, расширение перечня взысканий и эффективная коммуникация с обществом – проект Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы.

В рамках дальнейшей реформы прокуратуры будет введена система назначения на должности и продвижение в карьере в прокуратуре, включающая проверку добропорядочности, уточнены дисциплинарные проступки, расширен перечень дисциплинарных взысканий и увеличен срок привлечения прокуроров к дисциплинарной ответственности.

Соответствующие предложения содержит финализированный проект Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы, оказавшийся в распоряжении «Судебно-юридической газеты». Ранее мы писали, что предусматривает проект Стратегии для реформы адвокатуры и реформы юридического образования, над которой завершают работу в Офисе Президента.

Так, в разделе проекта Стратегии по усовершенствованию функционирования системы органов прокуратуры, речь идет о следующих стратегических вопросах:

повышение доверия общества к органам прокуратуры;

завершение реформы органов прокуратуры;

внедрение автоматизированной системы распределения дел в прокуратуре и современной электронной системы управления досудебными расследованиями;

повышение эффективности правовых устройств реализации конституционных функций прокуратуры;

разработка единой коммуникационной стратегии прокуратуры.

В качестве ожидаемых результатов указано, в частности, что «процедуры аттестации прокуроров завершены», а «занятие должности прокурора и продвижение в карьере осуществляется согласно обновленным критериям». Кроме того, полномочия органов и досудебного расследования четко определены и разграничены.

Для достижения целей предлагаются следующие меры.

Об усовершенствовании организации работы прокуратуры по ее конституционным направлениям

среднесрочные:

внедрение автоматизированного, объективного и беспристрастного распределения судебных дел между прокурорами с соблюдением принципов случайности в качестве предохранителя от манипуляций и воздействия;

долгосрочные:

усиление эффективности выполнения конституционных функций прокуратуры, в частности: поддержание публичного обвинения в суде; организации и процессуального руководства досудебным расследованием; обеспечение соблюдения разумных сроков досудебного расследования;

Что касается кадровой политики и профессионального роста прокуроров

краткосрочные:

завершение процедуры аттестации прокуроров;

среднесрочные:

внедрение системы назначения на должности и продвижение в карьере в прокуратуре, включающей четкие критерии оценки, проверку профессиональной компетентности и добродетели, прозрачный и ориентированный на заслуги кандидатов отбор и развитие карьеры прокуроров;

усовершенствование процедуры отбора на административные должности, в частности уточнение полномочий задействованных в этих процедурах субъектов;

усовершенствование системы оценки качества работы прокуроров с целью установления результативности выполнения прокурорами своих служебных обязанностей, мотивирования прокуроров к повышению профессионального развития, повышению качества управления кадрами в органах прокуратуры;

долгосрочные:

создание условий для непрерывного обучения для поддержания высокого профессионального уровня прокуроров, в частности, путем участия в мероприятиях Тренингового центра прокуроров, доступа к методическим материалам, участия в других мероприятиях профессионального направления и обеспечения приобретения прокурорами знаний по праву ЕС (нормативно-правовых актов ЕС и практики Суда ЕС и Европейского суда по правам человека).

Относительно дисциплинарной ответственности прокуроров

среднесрочные:

усовершенствование правовой и институциональной базы, направленной на внедрение рекомендаций GRECO, содержащей следующие элементы:

- уточнение дисциплинарных проступков, касающихся поведения прокуроров и соблюдения ими этических норм, и расширение перечня дисциплинарных взысканий с целью повышения их пропорциональности и эффективности;

- повышение эффективности дисциплинарных производств и увеличение срока привлечения к дисциплинарной ответственности;

- укрепление институциональной способности Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;

- внесение изменений в положения о формировании состава Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с целью увеличения репрезентативности прокуроров в ее составе, обеспечение проведения независимой и объективной процедуры предварительного отбора всех кандидатов в члены КДКП, включающей проверку их добродетели;

- наработка механизма назначения членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров при нарушении установленных законом сроков проведения всеукраинской конференции прокуроров, съезда адвокатов Украины, съезда представителей юридических вузов и научных учреждений.

Относительно взаимодействия с другими правоохранительными органами, органами государственной власти, обществом

краткосрочные:

внедрение более четкого разграничения полномочий и ответственности прокуратуры и органов досудебного расследования в уголовном производстве;

усиление качества работы пресс-центров прокуратуры и коммуникации по медиа, предоставление ответов на вопросы общества на понятном языке;

внедрение практики отчетности прокуратуры путем проведения брифингов руководителей органов прокуратуры в каждом случае резонансных или вызывающих интерес общества, событий и ежегодного брифинга Генерального прокурора;

среднесрочные:

развитие информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования, системы управления досудебными расследованиями с целью минимизации обращения бумажных документов в уголовном процессе, улучшения координации и повышения эффективности, совершенствования анализа уголовных производств, в том числе за счет использования «искусственного интеллекта», а также улучшения процессуального руководства за досудебным расследованием, стандартизации процессуальных документов, внутренней и внешней интеграции, надежного хранения данных;

разработка единой коммуникационной стратегии прокуратуры, форм отчетности прокуратуры для медиа, механизм оценки работы прокуратуры, использование различных форм опросов о работе органов прокуратуры, в том числе ежегодного мониторинга уровня доверия к органам прокуратуры.

Автор: Наталья Мамченко

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