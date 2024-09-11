Прокуратура будет отвечать на вопросы общества на понятном языке – стало известно, что предусматривает Стратегия развития системы правосудия в части реформы прокуратуры

В рамках дальнейшей реформы прокуратуры будет введена система назначения на должности и продвижение в карьере в прокуратуре, включающая проверку добропорядочности, уточнены дисциплинарные проступки, расширен перечень дисциплинарных взысканий и увеличен срок привлечения прокуроров к дисциплинарной ответственности.
Соответствующие предложения содержит финализированный проект Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы, оказавшийся в распоряжении «Судебно-юридической газеты». Ранее мы писали, что предусматривает проект Стратегии для реформы адвокатуры и реформы юридического образования, над которой завершают работу в Офисе Президента.
Так, в разделе проекта Стратегии по усовершенствованию функционирования системы органов прокуратуры, речь идет о следующих стратегических вопросах:
В качестве ожидаемых результатов указано, в частности, что «процедуры аттестации прокуроров завершены», а «занятие должности прокурора и продвижение в карьере осуществляется согласно обновленным критериям». Кроме того, полномочия органов и досудебного расследования четко определены и разграничены.
Для достижения целей предлагаются следующие меры.
Об усовершенствовании организации работы прокуратуры по ее конституционным направлениям
среднесрочные:
внедрение автоматизированного, объективного и беспристрастного распределения судебных дел между прокурорами с соблюдением принципов случайности в качестве предохранителя от манипуляций и воздействия;
долгосрочные:
усиление эффективности выполнения конституционных функций прокуратуры, в частности: поддержание публичного обвинения в суде; организации и процессуального руководства досудебным расследованием; обеспечение соблюдения разумных сроков досудебного расследования;
Что касается кадровой политики и профессионального роста прокуроров
краткосрочные:
завершение процедуры аттестации прокуроров;
среднесрочные:
долгосрочные:
создание условий для непрерывного обучения для поддержания высокого профессионального уровня прокуроров, в частности, путем участия в мероприятиях Тренингового центра прокуроров, доступа к методическим материалам, участия в других мероприятиях профессионального направления и обеспечения приобретения прокурорами знаний по праву ЕС (нормативно-правовых актов ЕС и практики Суда ЕС и Европейского суда по правам человека).
Относительно дисциплинарной ответственности прокуроров
среднесрочные:
усовершенствование правовой и институциональной базы, направленной на внедрение рекомендаций GRECO, содержащей следующие элементы:
- уточнение дисциплинарных проступков, касающихся поведения прокуроров и соблюдения ими этических норм, и расширение перечня дисциплинарных взысканий с целью повышения их пропорциональности и эффективности;
- повышение эффективности дисциплинарных производств и увеличение срока привлечения к дисциплинарной ответственности;
- укрепление институциональной способности Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;
- внесение изменений в положения о формировании состава Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с целью увеличения репрезентативности прокуроров в ее составе, обеспечение проведения независимой и объективной процедуры предварительного отбора всех кандидатов в члены КДКП, включающей проверку их добродетели;
- наработка механизма назначения членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров при нарушении установленных законом сроков проведения всеукраинской конференции прокуроров, съезда адвокатов Украины, съезда представителей юридических вузов и научных учреждений.
Относительно взаимодействия с другими правоохранительными органами, органами государственной власти, обществом
краткосрочные:
среднесрочные:
Автор: Наталья Мамченко
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