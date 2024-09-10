Для желающих стать адвокатами введут единый регулярный экзамен – стало известно, что предусматривает Стратегия развития системы правосудия

В Украине предлагают создать публичный электронный реестр дисциплинарных решений по адвокатам и ввести единый общенациональный регулярный экзамен для лиц, изъявивших желание стать адвокатом. Соответствующие новации предусмотрены в финализированной версии Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства 2024-2029 гг.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Офис Президента завершает работу над Стратегией.
«Судебно-юридической газете» стали известны детали финальной версии проекта этой Стратегии.
В частности, один из разделов документа посвящен «усовершенствованию института адвокатуры».
Стратегическим вопросом определено обеспечение «функционального совершенства системы организации и управления адвокатурой, соответствующей европейским стандартам, прозрачного порядка доступа к адвокатской деятельности, высокого уровня соблюдения этики и профессионального поведения адвокатов, высокой эффективности механизмов защиты прав адвокатов и привлечения их к дисциплинарной ответственности, своевременного выполнения обязанности избрания членов Высшего совета правосудия и Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров».
Меры определены следующие.
Относительно адвокатского самоуправления
краткосрочные:
среднесрочные:
Что касается бюджетирования и финансовой подотчетности
краткосрочные:
привлечение независимых аудиторов к проверке годовых финансовых отчетов о расходах Национальной ассоциации адвокатов Украины;
среднесрочные:
внедрение эффективных инструментов обеспечения прозрачного и обоснованного бюджетирования и финансовой подотчетности Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Относительно дисциплинарных процедур
среднесрочные:
Относительно доступа к профессии адвоката
среднесрочные:
пересмотр процедуры допуска к профессии адвоката и прозрачности соответствующих процедур путем:
- введения единого, стандартизированного общенационального регулярного экзамена для лиц, изъявивших желание стать адвокатом;
- усовершенствования процедуры стажировки;
- «обеспечения адвокатам свободного выбора возможностей профессионального развития и использования различных образовательных возможностей, в том числе за границей, с изменением монопольного положения Высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины в этой сфере».
Что касается профессиональных прав и гарантий, этики и профессионального поведения адвоката
краткосрочные:
пересмотр Правил адвокатской этики с целью усовершенствования этических стандартов и определения их нарушения;
среднесрочные:
усовершенствование системы предотвращения нарушений профессиональных гарантий адвокатов;
внедрение комплексной, быстрой и эффективной системы реагирования на нарушение профессиональных гарантий адвокатов.
Напомним, ранее министр юстиции Ольга Стефанишина, которая теперь будет совмещать этот пост с должностью вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, отметила, что реформы адвокатуры в ближайших планах нет.
Автор: Наталья Мамченко
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