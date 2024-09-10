Для желающих стать адвокатами введут единый регулярный экзамен – стало известно, что предусматривает Стратегия развития системы правосудия

Также будет введен публичный электронный реестр дисциплинарных решений по адвокатам – «Судебно-юридической газете» стали известны детали финальной версии проекта Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства 2024-2029 годы.

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В Украине предлагают создать публичный электронный реестр дисциплинарных решений по адвокатам и ввести единый общенациональный регулярный экзамен для лиц, изъявивших желание стать адвокатом. Соответствующие новации предусмотрены в финализированной версии Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства 2024-2029 гг.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Офис Президента завершает работу над Стратегией.

«Судебно-юридической газете» стали известны детали финальной версии проекта этой Стратегии.

В частности, один из разделов документа посвящен «усовершенствованию института адвокатуры».

Стратегическим вопросом определено обеспечение «функционального совершенства системы организации и управления адвокатурой, соответствующей европейским стандартам, прозрачного порядка доступа к адвокатской деятельности, высокого уровня соблюдения этики и профессионального поведения адвокатов, высокой эффективности механизмов защиты прав адвокатов и привлечения их к дисциплинарной ответственности, своевременного выполнения обязанности избрания членов Высшего совета правосудия и Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров».

Меры определены следующие.

Относительно адвокатского самоуправления

краткосрочные:

обеспечение переизбрания состава руководящих органов адвокатуры путем созыва в установленный срок съезда адвокатов Украины;

открытого конкурса на руководящие должности органов адвокатского самоуправления, включая использование демократических процедур выдвижения кандидатов на должности в руководящих органах;

среднесрочные:

усовершенствование системы органов адвокатского самоуправления, обеспечение прозрачности и подотчетности адвокатского самоуправления;

обеспечение надлежащей и своевременной реализации полномочий по назначению членов Высшего совета правосудия и Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Что касается бюджетирования и финансовой подотчетности

краткосрочные:

привлечение независимых аудиторов к проверке годовых финансовых отчетов о расходах Национальной ассоциации адвокатов Украины;

среднесрочные:

внедрение эффективных инструментов обеспечения прозрачного и обоснованного бюджетирования и финансовой подотчетности Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Относительно дисциплинарных процедур

среднесрочные:

установление прозрачных и эффективных дисциплинарных процедур в отношении неправомерных действий, нарушающих этические стандарты: четкое определение оснований для дисциплинарных взысканий и правил дисциплинарных производств, обеспечивающих права адвокатов, соразмерность примененных санкций, мотивированность дисциплинарных решений, которые подлежат обнародованию и оперативному судебному пересмотру;

создание публичного электронного реестра дисциплинарных решений в отношении адвокатов.

Относительно доступа к профессии адвоката

среднесрочные:

пересмотр процедуры допуска к профессии адвоката и прозрачности соответствующих процедур путем:

- введения единого, стандартизированного общенационального регулярного экзамена для лиц, изъявивших желание стать адвокатом;

- усовершенствования процедуры стажировки;

- «обеспечения адвокатам свободного выбора возможностей профессионального развития и использования различных образовательных возможностей, в том числе за границей, с изменением монопольного положения Высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины в этой сфере».

Что касается профессиональных прав и гарантий, этики и профессионального поведения адвоката

краткосрочные:

пересмотр Правил адвокатской этики с целью усовершенствования этических стандартов и определения их нарушения;

среднесрочные:

усовершенствование системы предотвращения нарушений профессиональных гарантий адвокатов;

внедрение комплексной, быстрой и эффективной системы реагирования на нарушение профессиональных гарантий адвокатов.

Напомним, ранее министр юстиции Ольга Стефанишина, которая теперь будет совмещать этот пост с должностью вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, отметила, что реформы адвокатуры в ближайших планах нет.

Автор: Наталья Мамченко

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