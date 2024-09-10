В какие сроки после возникновения налогового долга производится описание имущества – разъяснение ГНС

Налоговая разъяснила вопрос описания имущества в налоговом залоге.

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Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области напомнило, в какие сроки после возникновения налогового долга производится описание имущества.

Согласно п. 89.1 ст. НКУ за право налогового залога возникает:

- в случае неуплаты в сроки, установленные НКУ, суммы денежного обязательства, самостоятельно определенной плательщиком в налоговой декларации, – со дня, следующего за последним днем ​​указанного срока – п.п. 89.1.1 п. 89.1 ст. 89 НКУ;

- в случае неуплаты в сроки, установленные НКУ, суммы денежного обязательства, самостоятельно определенной контролирующим органом, – со дня возникновения налогового долга – п.п. 89.1.2 п. 89.1 ст. 89 НКУ;

– в случае, определенном в п. 100.11 ст. 100 НКУ – со дня заключения договора о рассрочке, отсрочке денежных обязательств.

Согласно п. 89.3 ст. 89 НКУ имущество, на которое распространяется право налогового залога, оформляется актом описания.

Акт описания имущества составляется с момента возникновения права налогового залога.

В акт описания включается ликвидное имущество, которое может быть использовано как источник погашения налогового долга.

Описание имущества в налоговый залог осуществляется на основании решения руководителя (его заместителя/уполномоченного лица) контролирующего органа, предъявляемого налогоплательщику, имеющему налоговый долг.

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