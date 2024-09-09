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Швеция анонсировала новый военный пакет для Украины на 400 млн евро

18:09, 9 сентября 2024
Швеция передаст Украине зенитно-ракетные комплексы и боевые катера.
Швеция анонсировала новый военный пакет для Украины на 400 млн евро
Источник фото: lviv.media
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Правительство Швеции представило 17-й пакет военной помощи Украине на общую сумму 4,6 миллиарда шведских крон, что эквивалентно около 400 миллионам евро. Об этом сообщило Министерство обороны Швеции.

Новый пакет помощи отмечается переходом к более стратегическому подходу, акцентируя внимание на производстве вместо донорства. Включенные в пакет компоненты охватывают:

  • Зенитно-ракетные комплексы Robot System 70;
  • Шесть боевых катеров 1990-х годов;
  • Два спусковых прицепа, совместимых с различными типами лодок, включая Combat Boat 90;
  • Боеприпасы калибра 40 мм для боевых машин 1990-х годов;
  • Материальные части для истребителей JAS 39 Gripen;
  • Гранатометы и безоткатные пушки с боеприпасами, малокалиберные боеприпасы;
  • Учебное оборудование для украинских новобранцев;
  • Солдатские шлемы и зимнее снаряжение;
  • Маскировочное оборудование для ранее переданных бронетранспортеров;
  • Защитные маски и оборудование для операций в загрязненной среде.

Министерство обороны Швеции подчеркнуло, что этот пакет поддержки содержит три основные закупки материальных средств, которые имеют особый приоритет для Украины. Кроме того, шведское правительство также планирует выделить дополнительные средства на поддержку Вооруженных сил Украины в сфере малых воздушных дронов.

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