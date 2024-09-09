Швеция анонсировала новый военный пакет для Украины на 400 млн евро

Правительство Швеции представило 17-й пакет военной помощи Украине на общую сумму 4,6 миллиарда шведских крон, что эквивалентно около 400 миллионам евро. Об этом сообщило Министерство обороны Швеции.
Новый пакет помощи отмечается переходом к более стратегическому подходу, акцентируя внимание на производстве вместо донорства. Включенные в пакет компоненты охватывают:
Министерство обороны Швеции подчеркнуло, что этот пакет поддержки содержит три основные закупки материальных средств, которые имеют особый приоритет для Украины. Кроме того, шведское правительство также планирует выделить дополнительные средства на поддержку Вооруженных сил Украины в сфере малых воздушных дронов.
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