Швеція анонсувала новий військовий пакет для України на 400 млн євро

Уряд Швеції презентував 17-й пакет військової допомоги Україні на загальну суму 4,6 мільярда шведських крон, що еквівалентно близько 400 мільйонам євро. Про це повідомило Міністерство оборони Швеції.
Новий пакет допомоги відзначається переходом до більш стратегічного підходу, акцентуючи увагу на виробництві замість донорства. Включені до пакету компоненти охоплюють:
Міністерство оборони Швеції підкреслило, що цей пакет підтримки містить три основні закупівлі матеріальних засобів, які мають особливий пріоритет для України. Окрім того, шведський уряд також планує виділити додаткові кошти на підтримку Збройних сил України у сфері малих повітряних дронів.
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