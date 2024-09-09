Швеція анонсувала новий військовий пакет для України на 400 млн євро

Швеція передасть Україні зенітно-ракетні комплекси та бойові катери.

Джерело фото: lviv.media

Уряд Швеції презентував 17-й пакет військової допомоги Україні на загальну суму 4,6 мільярда шведських крон, що еквівалентно близько 400 мільйонам євро. Про це повідомило Міністерство оборони Швеції.

Новий пакет допомоги відзначається переходом до більш стратегічного підходу, акцентуючи увагу на виробництві замість донорства. Включені до пакету компоненти охоплюють:

Зенітно-ракетні комплекси Robot System 70;

Шість бойових катерів 1990-х років;

Два спускові причепи, сумісні з різними типами човнів, включаючи Combat Boat 90;

Боєприпаси калібру 40 мм для бойових машин 1990-х років;

Матеріальні частини для винищувачів JAS 39 Gripen;

Гранатомети та безвідкотні гармати з боєприпасами, малокаліберні боєприпаси;

Навчальне обладнання для українських новобранців;

Солдатські шоломи та зимове спорядження;

Маскувальне обладнання для раніше переданих бронетранспортерів;

Захисні маски та обладнання для операцій у забрудненому середовищі.

Міністерство оборони Швеції підкреслило, що цей пакет підтримки містить три основні закупівлі матеріальних засобів, які мають особливий пріоритет для України. Окрім того, шведський уряд також планує виділити додаткові кошти на підтримку Збройних сил України у сфері малих повітряних дронів.

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