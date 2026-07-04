Перевірки «Резерв+ на роботі: у яких випадках документ втрачає актуальність

Актуальний документ необхідний під час періодичного звіряння даних списків із військово-обліковими документами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Роздруківки з електронного військово-облікового документа («Резерв+») не потрібно оновлювати щомісяця. Водночас Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений постановою КМУ від 30.12.2022 №1487, визначає конкретні випадки, коли е-ВОД має бути сформований на актуальну дату.

Зокрема, вимога щодо «свіжої» роздруківки застосовується при прийнятті на роботу. З 27.06.2026 роботодавець зобов’язаний перевіряти, щоб е-ВОД був сформований не раніше ніж за 72 години до працевлаштування. Такий документ підтверджує актуальність даних у реєстрі «Оберіг».

Також актуальний документ необхідний під час періодичного звіряння даних списків із військово-обліковими документами, а також у разі зміни облікових даних, надання або оновлення відстрочки чи оформлення/продовження бронювання.

Окремо зазначається, що строки критичності підприємств, відповідно до постанови КМУ від 30.05.2026 №692, обмежені 01.09.2026, що може впливати на строки бронювання працівників та відображення даних у реєстрі «Оберіг» і сервісі «Резерв+».

При цьому законодавство не передбачає обов’язкового щомісячного оновлення роздруківок або їх подання перед перевірками ТЦК чи при внутрішніх кадрових змінах без підстав.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Другий апеляційний адміністративний суд підтвердив правомірність внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про порушення правил військового обліку та відображення у застосунку «Резерв+» інформації про перебування особи у розшуку після її неприбуття до ТЦК за повісткою. Суд дійшов висновку, що якщо повістку надіслано за адресою, яку військовозобов’язаний сам повідомив під час уточнення облікових даних, а поштове відправлення повернулося через закінчення строку зберігання, особа вважається належним чином оповіщеною про виклик до ТЦК.

Водночас суд окремо наголосив, що позначка «порушення правил військового обліку» в застосунку «Резерв+» сама по собі не означає притягнення особи до адміністративної відповідальності та не свідчить про встановлення її вини у вчиненні адміністративного правопорушення. Такі відомості лише відображають початок процедури, пов’язаної з доставленням особи до ТЦК для складання протоколу про адміністративне правопорушення.