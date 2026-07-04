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Проверки «Резерв+ на работе: в каких случаях документ теряет актуальность

06:50, 4 июля 2026
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Актуальный документ необходим при периодической сверке данных списков с военно-учетными документами.
Проверки «Резерв+ на работе: в каких случаях документ теряет актуальность
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Распечатки из электронного военно-учётного документа («Резерв+») не нужно обновлять ежемесячно. В то же время Порядок организации и ведения воинского учёта призывников, военнообязанных и резервистов, утверждённый постановлением КМУ от 30.12.2022 №1487, определяет конкретные случаи, когда е-ВОД должен быть сформирован на актуальную дату.

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В частности, требование о «свежей» распечатке применяется при приёме на работу. С 27.06.2026 работодатель обязан проверять, чтобы е-ВОД был сформирован не ранее чем за 72 часа до трудоустройства. Такой документ подтверждает актуальность данных в реестре «Оберіг».

Также актуальный документ необходим при периодической сверке данных списков с военно-учётными документами, а также в случае изменения учётных данных, предоставления или обновления отсрочки либо оформления/продления бронирования.

Отдельно отмечается, что сроки критичности предприятий, согласно постановлению КМУ от 30.05.2026 №692, ограничены 01.09.2026, что может влиять на сроки бронирования работников и отражение данных в реестре «Оберіг» и сервисе «Резерв+».

При этом законодательство не предусматривает обязательного ежемесячного обновления распечаток или их предоставления перед проверками ТЦК либо при внутренних кадровых изменениях без оснований.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Второй апелляционный административный суд подтвердил законность внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о нарушении правил воинского учёта и отображения в приложении «Резерв+» информации о нахождении лица в розыске после его неприбытия в ТЦК по повестке. Суд пришёл к выводу, что если повестка была направлена по адресу, который военнообязанный сам сообщил при уточнении учётных данных, а почтовое отправление вернулось из-за истечения срока хранения, лицо считается надлежащим образом уведомлённым о вызове в ТЦК.

В то же время суд отдельно подчеркнул, что отметка «нарушение правил воинского учёта» в приложении «Резерв+» сама по себе не означает привлечение лица к административной ответственности и не свидетельствует об установлении его вины в совершении административного правонарушения. Такие сведения лишь отражают начало процедуры, связанной с доставлением лица в ТЦК для составления протокола об административном правонарушении. 

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