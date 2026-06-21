Что означает статус «в розыске» в Резерв+ после неявки в ТЦК — суд поставил точку в споре

После появления в Резерв+ статуса «в розыске» из-за неявки в ТЦК мужчина обратился в суд с требованием отменить такие сведения.

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Второй апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, который отказал военнослужащему в отмене справки военно-врачебной комиссии о годности к военной службе. Суд пришел к выводу, что материалы дела подтверждают прохождение истцом медицинского осмотра и необходимых обследований, а утверждения о нарушении процедуры проведения ВВК не нашли надлежащего подтверждения.

В то же время апелляционный суд подчеркнул важный правовой подход: административные суды не имеют полномочий оценивать правильность установленных ВВК диагнозов, определять наличие или отсутствие заболеваний либо устанавливать, соответствует ли состояние здоровья лица определенным статьям Расписания болезней. Такие вопросы относятся к компетенции военно-врачебных комиссий и ВВК более высокого уровня. Судебный контроль в таких спорах ограничивается проверкой соблюдения процедуры принятия соответствующего решения.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием отменить справку ВВК, выданную 1 ноября 2025 года, которой он был признан годным к военной службе, а также обязать воинскую часть направить его на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.

Он считал, что был мобилизован без надлежащего медицинского осмотра, а во время прохождения ВВК врачи не учли его жалобы на состояние здоровья. В частности, истец ссылался на постоянный кашель, боль в горле и сердце, хронические заболевания, а также общее плохое самочувствие. Кроме того, он утверждал, что ему не провели необходимые анализы и обследования.

Харьковский окружной административный суд в марте 2026 года отказал в удовлетворении иска. Не согласившись с этим решением, истец подал апелляционную жалобу.

Что установил апелляционный суд

Во время пересмотра дела апелляционный суд исследовал материалы и установил, что в них содержится карта медицинского осмотра истца со сведениями о прохождении обследования у терапевта, хирурга, невропатолога, офтальмолога, отоларинголога и психиатра. Также в деле имелись результаты флюорографии, электрокардиограммы, общих анализов крови и мочи, анализов на ВИЧ, вирусные гепатиты и других исследований.

На основании этих документов коллегия судей согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что ВВК соблюла требования Положения о военно-врачебной экспертизе относительно перечня врачей и объема обязательных обследований во время медицинского осмотра военнообязанного.

Пределы полномочий суда в спорах относительно ВВК

Ключевым выводом апелляционного суда стало то, что административный суд не может подменять собой военно-врачебную комиссию и переоценивать ее медицинские выводы.

Суд отметил, что оценка профессиональных действий врачей, установление диагнозов, определение необходимости дополнительных обследований, а также решение вопроса о соответствии заболеваний конкретным статьям Расписания болезней требуют специальных медицинских знаний и относятся к дискреционным полномочиям ВВК. Следовательно, суд может проверять только законность процедуры принятия заключения, но не его медицинскую обоснованность.

Коллегия судей сослалась на устоявшуюся практику Верховного Суда, согласно которой суды не вправе оценивать правильность установленных ВВК диагнозов и соответствие состояния здоровья лица конкретным статьям Расписания болезней, поскольку такие вопросы выходят за пределы судебного рассмотрения и относятся к сфере специальных медицинских знаний.

Значение специального порядка пересмотра заключений ВВК

Отдельно апелляционный суд обратил внимание на то, что Положение №402 предусматривает специальный механизм пересмотра решений военно-врачебных комиссий.

В частности, ВВК более высокого уровня имеет право пересматривать, изменять или отменять постановления подчиненных комиссий, а жалобы на решения районных и городских ВВК подаются в областные ВВК. Именно эти органы уполномочены проверять правильность проведения медицинского осмотра, полноту обследований и обоснованность медицинских выводов.

Суд установил, что истец не предоставил доказательств обращения в ВВК более высокого уровня или Центральную военно-врачебную комиссию для пересмотра спорного заключения. При этом коллегия судей не указывала на обязательность такого обращения перед подачей иска, однако учла отсутствие какого-либо решения компетентного органа, которое подтверждало бы приведенные истцом доводы о нарушениях во время прохождения ВВК.

Кроме того, воинская часть сообщила, что после начала прохождения службы от военнослужащего не поступали рапорты или медицинские документы, которые могли бы быть основанием для направления его на дополнительное обследование, лечение или повторное прохождение ВВК.

Вывод суда

Второй апелляционный административный суд пришел к выводу, что имеющиеся в деле документы подтверждают проведение медицинского осмотра и необходимых исследований, а истец не предоставил надлежащих и допустимых доказательств нарушения процедуры работы ВВК.

Поскольку нарушений при оформлении и принятии справки ВВК суд не установил, а проверка правильности медицинских выводов выходит за пределы полномочий административного суда, оснований для удовлетворения иска не было.

В результате апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение Харьковского окружного административного суда по делу 520/33865/25 — без изменений. Постановление вступило в законную силу с момента его принятия и не подлежит кассационному обжалованию.

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