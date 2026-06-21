Если с карты украли деньги: пять шагов, которые могут спасти ваши средства

Что нужно сделать сразу после несанкционированного списания средств и в каких случаях банк может нести ответственность.

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Мошенничество с банковскими картами остается одной из самых распространенных финансовых угроз для украинцев. Злоумышленники используют телефонные звонки, фишинговые сайты, поддельные сообщения и другие схемы, чтобы получить доступ к персональным данным владельцев счетов. Если деньги уже были незаконно списаны, важно действовать быстро: заблокировать карту, зафиксировать факт мошенничества и обратиться в банк и правоохранительные органы. Вместе с тем следует понимать, что законодательство различает случаи, когда средства были утрачены из-за действий мошенников, и случаи, когда нарушение произошло по вине банка. Именно от этого зависит порядок возмещения убытков.

Как мошенники получают доступ к банковским картам

Владельцам банковских карт нельзя сообщать посторонним лицам конфиденциальную информацию, даже если собеседники представляются сотрудниками банка.

В частности, не стоит разглашать:

анкетные данные;

адрес проживания;

номер банковской карты;

срок ее действия;

CVV2-код;

пароли и коды подтверждения, которые поступают в SMS-сообщениях.

Получив такие сведения, мошенники могут получить доступ к счету и перевести средства на счета третьих лиц.

Что делать, если со счета незаконно списали средства

Если владелец карты обнаружил несанкционированное списание денег, прежде всего следует обратиться в банк с письменным требованием о предоставлении информации об обстоятельствах проведенной операции.

В обращении можно потребовать предоставить информацию о:

месте и способе списания средств;

получателе перевода;

способе авторизации операции;

иных сведениях, которые помогут установить обстоятельства происшествия.

Одновременно следует обратиться в правоохранительные органы с заявлением о незаконном завладении средствами и потребовать открытия уголовного производства.

Пошаговый алгоритм действий после выявления мошенничества

После выявления незаконного списания средств с банковского счета рекомендуется действовать по следующему алгоритму:

Немедленно заблокировать банковскую карту, с которой было осуществлено списание. Обратиться в службу поддержки банка по телефону или через онлайн-каналы связи и сообщить об инциденте. По возможности разговор с представителем банка следует записать. Подать в банк письменное требование о предоставлении информации об обстоятельствах списания средств. Обратиться в правоохранительные органы с заявлением об открытии уголовного производства. Подать заявление о признании лица потерпевшим в рамках уголовного производства.

В каких случаях банк обязан возместить средства клиенту

В соответствии со статьей 1073 Гражданского кодекса Украины, в случае несвоевременного зачисления на счет денежных средств, их безосновательного списания банком со счета клиента или нарушения банком распоряжения клиента о переводе денежных средств со своего счета финансовое учреждение должно немедленно после выявления нарушения зачислить соответствующую сумму на счет клиента или надлежащего получателя, уплатить проценты и возместить причиненные убытки, если иное не установлено законом.

Вместе с тем данная норма применяется именно к случаям, когда нарушение произошло по вине банка или вследствие ненадлежащего выполнения им операций по счету клиента.

Должен ли банк возвращать деньги, похищенные мошенниками

Статья 1073 Гражданского кодекса Украины не устанавливает автоматической обязанности банка возмещать любые средства, похищенные мошенниками. Она регулирует случаи, когда ненадлежащее выполнение операций произошло именно со стороны банка.

Если же денежными средствами незаконно завладели третьи лица, вопрос их возврата зависит от конкретных обстоятельств дела, результатов внутренней проверки банка и расследования правоохранительных органов. В частности, имеет значение, каким образом были проведены операции и были ли соблюдены банком требования по защите средств клиента.

Ответственность банка за ненадлежащий перевод средств

Пунктом 37.2 статьи 37 Закона Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине» предусмотрена ответственность банковских учреждений в случаях ненадлежащего перевода средств.

Согласно данной норме, в случае инициирования ненадлежащего перевода со счета ненадлежащего плательщика по вине инициатора перевода, который не является плательщиком, эмитент обязан перечислить на счет ненадлежащего плательщика соответствующую сумму средств за счет собственных средств.

Как повысить шансы на возврат денег

После выявления подозрительных операций не стоит ограничиваться только обращением в полицию. Для защиты своих прав необходимо официально уведомить банк об инциденте, подать письменные обращения, сохранять все документы, выписки и подтверждения обращений, а также настаивать на проведении проверки.

Чем быстрее будет зафиксирован факт несанкционированного списания средств и начаты необходимые процедуры, тем больше шансов на установление обстоятельств происшествия и возможное возмещение причиненных убытков.

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