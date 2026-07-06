Верховный Суд признал внезапное нападение основанием для необходимой обороны: дело переквалифицировали, а мужчину освободили от ответственности

Закон не требует, чтобы человек ждал, пока ему будут причинены тяжкие телесные повреждения.

Фото: Dan Burton / Unsplash

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Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда по делу № 214/7912/18 пришел к выводу, что мужчина, ранее осужденный за умышленное убийство и причинение тяжких телесных повреждений, действовал в состоянии необходимой обороны во время внезапного нападения двух человек. Суд переквалифицировал его действия на превышение пределов необходимой обороны, а в связи с истечением сроков давности освободил от назначенного наказания.

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что вечером 2 октября 2018 года возле игорного заведения в Кривом Роге между осужденным и двумя мужчинами произошел конфликт. Во время потасовки он нанес одному потерпевшему смертельные ножевые ранения, а другому — тяжкие телесные повреждения.

За это его осудили по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) к восьми годам лишения свободы и по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) — к шести годам лишения свободы. По совокупности преступлений окончательное наказание составило восемь лет лишения свободы.

В кассационной жалобе защита настаивала, что мужчина не нападал, а защищался от двух потерпевших, которые первыми применили к нему силу. По мнению стороны защиты, его действия следовало квалифицировать как превышение пределов необходимой обороны.

Позиция Верховного Суда

Пересматривая дело, Верховный Суд напомнил, что обвинительный приговор не может основываться на предположениях. Виновность лица должна быть доказана вне разумных сомнений, а совокупность доказательств должна исключать любое иное разумное объяснение произошедшего, кроме версии обвинения.

Коллегия судей отметила, что сторона обвинения обязана доказать вне разумных сомнений все элементы уголовного правонарушения. В то же время суд, оценивая доказательства, не может игнорировать установленные обстоятельства лишь потому, что они не согласуются с версией обвинения. Если такие обстоятельства допускают иную разумную версию событий, а обвинение не опровергло ее надлежащими и допустимыми доказательствами, это свидетельствует о наличии разумных сомнений.

Верховный Суд подчеркнул, что для соблюдения стандарта доказывания недостаточно, чтобы версия обвинения выглядела лишь более вероятной, чем версия защиты. Любое обоснованное сомнение должно быть опровергнуто фактами, установленными на основании допустимых доказательств.

В данном деле ключевым вопросом было то, находился ли осужденный в состоянии необходимой обороны в момент нанесения ножевых ранений потерпевшим. Защита утверждала, что мужчина защищался от общественно опасного посягательства со стороны двух потерпевших, которые избили его и угрожали применить еще более опасное насилие.

Верховный Суд отметил, что состояние необходимой обороны должно оцениваться с учетом всех обстоятельств дела. Как установили суды, примерно за час до трагических событий между осужденным и одним из потерпевших возник конфликт в игорном заведении, после которого потерпевший покинул помещение. Позже он вернулся вместе с братом, они вызвали мужчину на улицу, где конфликт продолжился.

Коллегия обратила внимание, что потасовка длилась менее минуты. Кроме того, показания свидетелей свидетельствовали, что после выхода осужденного двери заведения были заблокированы снаружи. По мнению Суда, такие обстоятельства согласуются с версией защиты о внезапном и интенсивном нападении и не подтверждают версию обвинения о постепенном развитии конфликта. Суд пришел к выводу, что сторона обвинения не опровергла вне разумных сомнений утверждение о внезапности и интенсивности нападения.

Также Верховный Суд учел, что судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у осужденного ссадины лица, грудной клетки и нижних конечностей. По мнению Суда, это бесспорно свидетельствует о применении к нему насилия со стороны потерпевших, имевших численное преимущество.

Вместе с тем коллегия не согласилась с выводами судов предыдущих инстанций о том, что сам умысел на причинение вреда и количество нанесенных ударов автоматически исключают состояние необходимой обороны. Суд подчеркнул, что преступления, предусмотренные статьями 118 и 124 УК Украины, также являются умышленными, а их особенностью является то, что они совершаются именно при защите от общественно опасного посягательства.

Верховный Суд подчеркнул, что право на необходимую оборону возникает уже с момента возникновения реальной угрозы причинения вреда. Закон не требует, чтобы человек ждал, пока ему будут причинены тяжкие телесные повреждения. Внезапное нападение двух агрессивно настроенных лиц в ночное время, блокирование дверей и нанесение ударов создавали для осужденного реальную и очевидную опасность, поэтому он имел законное право на защиту.

Вместе с тем Верховный Суд пришел к выводу, что способ защиты явно не соответствовал характеру посягательства. Нанесение многочисленных ударов ножом в жизненно важные органы привело к смерти одного нападавшего и причинению тяжких телесных повреждений другому, что свидетельствует об очевидном превышении пределов необходимой обороны.

Верховный Суд изменил правовую квалификацию действий осужденного:

с ч. 1 ст. 115 УК Украины — на ст. 118 УК Украины (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны);

с ч. 1 ст. 121 УК Украины — на ст. 124 УК Украины (умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны).

По новой квалификации Суд назначил по два года лишения свободы по каждому эпизоду, а по совокупности — три года лишения свободы.

Однако поскольку с момента совершения уголовных правонарушений истек срок давности привлечения к уголовной ответственности, Верховный Суд освободил мужчину от назначенного наказания на основании ч. 5 ст. 74 УК Украины.

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