Забронированного мужчину не выпустили за границу из-за якобы неподтвержденной цели поездки: суд оценил законность действий пограничников

Суд во Львове отменил решение об отказе в выезде за границу забронированному работнику, признав, что предоставленные документы подтверждали служебную цель командировки, а решение ГПСУ было необоснованным.

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Львовский окружной административный суд рассмотрел дело по иску гражданина к пограничному отряду Государственной пограничной службы Украины об обжаловании решения об отказе в пересечении государственной границы и обязательстве провести пограничный контроль при выезде из Украины.

Суд пришел к выводу, что решение пограничного органа об отказе в пересечении государственной границы является противоправным и подлежит отмене, однако отказал в удовлетворении требования об обязании ответчика принять решение о пропуске через государственную границу во время будущего выезда.

Суть дела

Истец, работавший менеджером по снабжению отдела снабжения сырьем общества с ограниченной ответственностью, направлялся в служебную командировку в Эстонскую Республику. Командировка была оформлена приказом работодателя с целью проведения переговоров по новым бизнес-проектам по закупке и транспортировке продукции, решения производственных вопросов и развития дальнейшего сотрудничества с эстонской компанией.

Во время прохождения пограничного контроля гражданин предоставил паспорт для выезда за границу, письмо-приглашение от иностранной компании, приказ о направлении в командировку, командировочное удостоверение, документы о трудоустройстве, справки с места работы, военно-учетный документ со сведениями о бронировании, выписку из приложения «Резерв+», документы на транспортное средство и международную страховку.

По результатам пограничного контроля уполномоченное должностное лицо Государственной пограничной службы Украины отказало гражданину в пересечении государственной границы, указав основанием то, что не подтверждена цель выезда за границу в условиях действия военного положения.

Истец обратился в административный суд, считая такое решение необоснованным и противоправным. По его мнению, все необходимые документы были предоставлены, они подтверждали как законные основания для выезда, так и служебную цель командировки.

Ответчик возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на то, что для предоставления разрешения на пересечение государственной границы недостаточно лишь документов, подтверждающих право на выезд. По мнению пограничного органа, лицо также должно подтвердить цель поездки, а ее неподтверждение в соответствии с Правилами пересечения государственной границы Украины является основанием для принятия решения об отказе в пересечении государственной границы.

Во время рассмотрения дела истец также сообщил суду, что в сентябре 2025 года успешно совершил аналогичную служебную командировку в Республику Молдова через другие пункты пропуска, что, по его мнению, свидетельствует о необоснованности утверждений ответчика об использовании служебной командировки как способа избежать мобилизации.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что статья 33 Конституции Украины гарантирует каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, право свободно покидать территорию Украины, а его ограничения возможны исключительно в случаях, определенных законом. Следовательно, органы государственной власти, реализуя свои полномочия, должны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины.

Суд обратил внимание, что Закон Украины «О пограничном контроле» определяет пограничный контроль как комплекс действий, направленных на установление законных оснований для пересечения государственной границы, а решение об отказе в пересечении государственной границы должно быть обоснованным и содержать конкретные причины отказа.

Также суд привел положения Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», Закона Украины «О правовом режиме военного положения» и Правил пересечения государственной границы Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины №57, отметив, что во время военного положения отдельные категории военнообязанных лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации, имеют право на пересечение государственной границы при условии предоставления предусмотренных законодательством документов.

Суд подчеркнул, что при осуществлении пограничного контроля уполномоченные должностные лица Государственной пограничной службы Украины проверяют не только документы, но и цель поездки.

Вместе с тем суд установил, что истец предоставил полный пакет документов, в частности письмо-приглашение иностранной компании, приказ о командировке, командировочное удостоверение, документы о трудоустройстве, военно-учетный документ со сведениями о бронировании и другие документы, подтверждавшие служебный характер поездки.

По убеждению суда, указанные документы подтверждали цель командировки, поэтому утверждения ответчика о ее неподтверждении не нашли своего подтверждения.

Суд отметил, что решение субъекта властных полномочий должно основываться на оценке всех обстоятельств, имеющих значение для принятия решения. Орган государственной власти должен дать правовую оценку каждому из таких обстоятельств, а в случае их отклонения — привести надлежащую мотивировку, особенно если принятое решение является неблагоприятным для лица.

Принцип обоснованности решения, как подчеркнул суд, требует учета не только тех обстоятельств, на которые прямо указывает закон, но и иных фактов, имеющих значение в конкретной ситуации. Для этого субъект властных полномочий должен тщательно исследовать все материалы, имеющие доказательное значение, и не может ограничиваться предположениями или непроверенными выводами.

Суд констатировал, что ответчик не предоставил никаких доказательств того, какие именно документы, помимо уже поданных истцом, должны были подтвердить цель поездки, а также не объяснил, каких именно документов не хватало во время прохождения пограничного контроля.

Кроме того, суд подчеркнул, что общими требованиями к индивидуальному акту являются его обоснованность и мотивированность, то есть приведение конкретных фактических и юридических оснований его принятия. Невыполнение этих требований свидетельствует о противоправности соответствующего решения.

Учитывая установленные обстоятельства, суд пришел к выводу, что решение об отказе в пересечении государственной границы является противоправным и подлежит отмене.

Вместе с тем суд отметил, что отмена решения об отказе не означает автоматической противоправности каких-либо будущих решений пограничного органа. Суд обратил внимание, что правоотношения относительно пересечения государственной границы 7 мая 2025 года уже завершились, а потому пограничный контроль может осуществляться только при новом обращении лица относительно пересечения государственной границы.

По этой причине суд отказал в удовлетворении требования об обязании пограничного органа провести пограничный контроль и принять решение о пропуске истца через государственную границу в будущем, поскольку судебной защите подлежат только уже нарушенные права, а не права, которые могут быть нарушены в будущем.

По результатам рассмотрения дела суд частично удовлетворил административный иск, признал противоправным и отменил решение об отказе в пересечении государственной границы, отказал в удовлетворении остальных исковых требований и взыскал с пограничного отряда в пользу истца уплаченный судебный сбор.

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