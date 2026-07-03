Судью Игоря Максимовича подозревают во взятке за закрытие дела об управлении авто в состоянии опьянения — расследование завершено

Правоохранители завершили расследование по делу по подозрению судьи Александровского районного суда Кировоградской области Игоря Максимовича и его пособника в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает НАБУ.

По данным следствия, судье передали на рассмотрение протокол об административном правонарушении в отношении водителя, который управлял автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП).

С целью избежать ответственности водитель обратился к заместителю главы объединенной территориальной общины, который находился в дружеских отношениях с судьей. Должностное лицо предложило решить проблему за денежное вознаграждение, выступив посредником при передаче денежных средств.

Для фальсификации обстоятельств дела водитель, действуя по указанию судьи, дал объяснения, которые должны были опровергнуть факт правонарушения. Согласно им, причиной остановки автомобиля якобы был выключенный свет фар. В результате судья вынес постановление о закрытии производства.

После принятия решения судья через пособника получил неправомерную выгоду, которую они распределили между собой.

В марте 2026 года судье сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, пособнику — по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Добавим, что ВСП продлила срок отстранения судьи Игоря Максимовича по подозрению во взятке.