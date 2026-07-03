Судью Игоря Максимовича подозревают во взятке за закрытие дела об управлении авто в состоянии опьянения — расследование завершено
16:18, 3 июля 2026
По версии следствия, деньги судья получил через посредника после закрытия дела в отношении водителя, которого задержали за управление автомобилем в состоянии опьянения.
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