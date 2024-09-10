На Волыни будут судить дельца, наладившего подпольное производство бытовой химии

Гражданин наладил в цехе изготовление продукции с этикетками с названиями известных торговых марок.

На Волыни правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 49-летнего жителя Луцка, организовавшего подпольное производство поддельных товаров бытовой химии.

Как сообщила Волынская областная прокуратура, гражданин наладил в цехе, расположенном в складском помещении в Луцком районе, изготовление продукции с этикетками с названиями известных торговых марок. Реализовывалась продукция на всей территории Украины.

В ходе обысков из подпольного цеха изъяты оборудование для производства и упаковки товаров, сырье, 17 тонн готовой нелегальной продукции, наклейки с названиями торговых марок.

Мужчину обвиняют в незаконном использовании знака для товаров и услуг и нанесения ущерба фирменного наименования, в том числе в особо крупном размере. На все изъятое наложен арест.

Ущерб, нанесенный правообладателям торговых марок, составляет 2,3 миллиона гривен.

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