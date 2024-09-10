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В Киеве произошел мощный пожар в павильоне шиномонтажа, видео

07:00, 10 сентября 2024
Причины пожара на шиномонтаже будут устанавливаться правоохранителями.
В Киеве произошел мощный пожар в павильоне шиномонтажа, видео
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В понедельник, 9 сентября, в Киеве по улице Кирилловской горел павильон шиномонтажа. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве

Впоследствии возгорание из павильона шиномонтажа распространилось на автомобильные шины.

«Пожар ликвидирован в 14:25 на площади 50 кв. м.», - сообщили в ГСЧС.

В результате пожара никто не пострадал. Причины пожара будут устанавливаться правоохранителями.

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