У Києві сталася потужна пожежа у павільйоні шиномонтажу, відео

Причини пожежі на шиномонтажі встановлюватимуть правоохоронці.

У понеділок, 9 вересня, у Києві на вулиці Кирилівській горів павільйон шиномонтажу. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві

Згодом загоряння з павільйона шиномонтажу розповсюдилось на автомобільні шини.

«Пожежу ліквідовано о 14:25 на площі 50 кв. м.», - повідомили у ДСНС.

У результаті пожежі ніхто не постраждав. Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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