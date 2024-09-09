Українці отримають 98 мільйонів гривень на розвиток бізнесу

392 підприємці отримають 98 мільйонів гривень за програмою «Власна справа».

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило про нові гранти для підприємців в рамках програми «Власна справа». Переможці цьогорічної шістнадцятої хвилі програми отримають 98 мільйонів гривень для розвитку своїх бізнесів.

Загалом 392 українці були визнані переможцями програми і отримають фінансування на розширення бізнесу. Найбільше грантоотримувачів з Львівської, Харківської, Івано-Франківської, Київської, Рівненської областей і міста Київ.

Найпопулярніші сфери, в яких працюватимуть переможці, включають оптову та роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів, переробну промисловість, а також тимчасове розміщення та організацію харчування.

Від початку програми у липні 2022 року вже 19,5 тисяч українців стали її переможцями, отримавши гранти на загальну суму 4,7 мільярда гривень. З цієї суми 3 мільярди гривень було повернуто до бюджету у вигляді податків та зборів.

Програма «Власна справа» пропонує мікрогранти від 50 до 250 тисяч гривень, які можна витратити на придбання обладнання, закупівлю сировини, оренду приміщення або лізинг. Як діючі підприємці, так і новачки можуть претендувати на гранти, при цьому обов’язковою умовою є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

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