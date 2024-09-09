Украинцы получат 98 миллионов гривен на развитие бизнеса

392 предпринимателя получат 98 миллионов гривен по программе «Собственное дело».

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило о новых грантах для предпринимателей в рамках программы «Власна справа». Победители нынешней шестнадцатой волны программы получат 98 миллионов гривен для развития своих бизнесов.

Всего 392 украинца были признаны победителями программы и получат финансирование на расширение бизнеса. Больше всего грантополучателей из Львовской, Харьковской, Ивано-Франковской, Киевской, Ровенской областей и города Киев.

Самые популярные сферы, в которых будут работать победители, включают оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, перерабатывающую промышленность, а также временное размещение и организацию питания.

С начала программы в июле 2022 года уже 19,5 тысяч украинцев стали ее победителями, получив гранты на общую сумму 4,7 миллиарда гривен. Из этой суммы 3 миллиарда гривен было возвращено в бюджет в виде налогов и сборов.

Программа «Власна справа» предлагает микрогранты от 50 до 250 тысяч гривен, которые можно потратить на приобретение оборудования, закупку сырья, аренду помещения или лизинг. Как действующие предприниматели, так и новички могут претендовать на гранты, при этом обязательным условием является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

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