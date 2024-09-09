Житель Черниговщины показал видео масштабов мора рыбы в Десне

В реке Десна возле Чернигова зафиксирован массовый мор рыбы и улиток.

В реке Десна возле Чернигова зафиксировано существенное потемнение воды и массовый мор рыбы. Местный житель Черниговской области сообщил, что мертвая рыба уже лежит в воде в течение недели, а также наблюдается мор улиток.

Напомним, в городском совете Чернигова отметили, что город не использует воду из реки для питья, поэтому ситуация не представляет угрозы для здоровья и жизни черниговцев. Власти обещают принять меры для расследования причин загрязнения и дальнейшего мониторинга экологической ситуации в реке.

Напомним, что пятно загрязнения из Десны может достичь Киева. Это представляет угрозу для 60% города, рассказали в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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