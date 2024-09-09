РСУ рассмотрит вопрос об одобрении проекта Кодекса судейской этики

На повестку дня заседания Совета судей вынесены три вопроса.

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12 сентября в Киеве пройдет заседание Совета судей Украины. Об этом сообщила пресс-служба РСУ.

На повестку дня предварительно вынесены три вопроса:

О проведении собеседования и рекомендации о назначении на должность судьи Конституционного Суда Украины. Об одобрении Проекта Кодекса судейской этики. Разное.

Заседание РСУ начнется в 13.00 в помещении Государственной судебной администрации Украины (ул. Липская, 18/5, г. Киев) и онлайн режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.

Заседание будет транслироваться на YouTube канале Совета судей Украины.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» ранее эксклюзивно ознакомилась с результатами деятельности рабочей группы и обратила внимание на некоторые принципиальные моменты обновленной редакции Кодекса судейской этики.

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