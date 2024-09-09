Решения комиссии по аудиту НАБУ будут обжаловаться в новый Высший административный суд

Структурный маяк по созданию Высшего административного суда – конец декабря 2024 года – гендиректор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», обжаловать результаты внешнего аудита НАБУ и конкурсных отборов на должности с международными экспертами будут в новый суд – Высший административный суд Украины (ВАСУ), который не будет аналогичным тому Высшему административному суду, который работал в Украине до осени 2017 года.

Ранее «Судебно-юридическая газета» анализировала законопроект, которым предлагается создать новый ВАСУ. Согласно проекту сформировать состав судей Высшего административного суда и его Апелляционной палаты, планируется по тем же принципам, что и Высший антикоррупционный суд в 2018-2019 годах.

Так, с участием Общественного совета международных экспертов (ГРМЭ) планируется отобрать, по меньшей мере, 25 судей ВАС и 10 судей АП ВАС.

Создать ВАС и АП ВАС, с проведением соответствующих конкурсов на должности судей ВАС и АП ВАС, необходимо в течение 12 месяцев со дня вступления закона в силу.

«Создание Высшего административного суда – как одно из международных обязательств Украины в рамках пятого пересмотра программы финансирования EFF» – объяснил генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Украины Виктор Дубовик.

«После ликвидации Окружного административного суда города Киева в декабре 2022 года встал вопрос об образовании Высшего административного суда Украины (с палатами первой и апелляционной инстанций).

Состав суда будет сформирован судьями, прошедшими надлежащую проверку на профессиональную компетентность и добродетель, с решающим и определяющим голосом независимых экспертов с международным опытом.

Подсудность дел:

отнесенные к компетенции ликвидированного Окружного административного суда города Киева об обжаловании актов центральных органов государственной власти, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины

административные дела по обжалованию процедур конкурсных комиссий и комиссий внешнего аудита, предусматривающих участие независимых экспертов.

Структурный маяк – конец декабря 2024 года» - отметил Виктор Дубовик.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что МВФ согласился перенести срок выполнения Украиной требования о принятии закона о создании Высшего административного суда с конца июля 2024 года на конец декабря 2024 года. «Поправки к законодательству о создании нового высшего административного суда для рассмотрения дел против национальных государственных органов требуют дальнейших консультаций с заинтересованными сторонами» - отмечает МВФ.

А именно Украина должна до декабря 2024 «принять закон о создании нового суда, который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) судьями, которые прошли надлежащую проверку на профессиональную компетентность и добропорядочность».

Как отмечается в Меморандуме об экономической и финансовой политике, после роспуска Окружного административного суда Киева в декабре 2022 года Украина примет закон о создании Высшего административного суда Украины (с первой и апелляционной палатами), рассматривающий административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) с судьями, прошедшими надлежащую проверку на предмет профессиональной компетентности и добродетели с решающим голосованием независимых экспертов с международным опытом работы в Общественном совете международных экспертов (ГРМЭ).

При этом в компетенцию нового суда (ВАСУ) попадут дела, относящиеся к компетенции ликвидированного Окружного административного суда Киева об обжаловании актов национальных государственных органов, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины, в дополнение к административным делам против процедур отборочных комиссий и внешних ревизионных комиссий привлечением независимых экспертов (таких как НАПК, НАБУ и САП).

Таким образом, вопрос результатов конкурсов на должности в Высший совет правосудия, Службы дисциплинарных инспекторов, ВККС, НАБУ, САП, НАПК и т.д. будет в компетенции нового суда – ВАСУ.

Аналогично его компетенции будет относиться вопрос обжалования результатов аудита НАБУ.

Также мы писали, что в соответствии с требованиями МВФ к сентябрю 2024 года должен быть завершен внешний аудит НАБУ и до октября приняты изменения в УПК относительно сроков досудебного расследования.

Кабмин 3 сентября утвердил состав комиссии по аудиту эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), в которую вошли три международных эксперта.

Напомним, что в Украине планируют также создать Киевский городской окружной административный суд.

Автор: Наталья Мамченко

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