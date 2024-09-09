Рішення комісії з аудиту НАБУ будуть оскаржуватися до нового Вищого адміністративного суду

Структурний маяк щодо започаткування Вищого адміністративного суду – кінець грудня 2024 року – гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», оскаржувати результати зовнішнього аудиту НАБУ і конкурсних відборів на посади з міжнародними експертами будуть до нового суду – Вищого адміністративного суду України (ВАСУ), який не буде аналогічним до того Вищого адміністративного суду, який працював в Україні до осені 2017 року.

Раніше «Судово-юридична газета» аналізувала законопроект, яким пропонується створити новий ВАСУ. Відповідно до проекту сформувати склад суддів Вищого адміністративного суду та його Апеляційної палати, планується за тими ж принципами, що й Вищий антикорупційний суд у 2018-2019 роках.

Так, за участю Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) планується відібрати щонайменше 25 суддів ВАС та 10 суддів АП ВАС.

Створити ВАС та АП ВАС, з проведенням відповідних конкурсів на посади суддів ВАС та АП ВАС, необхідно протягом 12 місяців з дня набрання законом чинності.

«Створення Вищого адміністративного суду – як одне з міжнародних зобов’язань України в рамках п’ятого перегляду програми фінансування EFF» - пояснив генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента України Віктор Дубовик.

«Після ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва у грудні 2022 року постало питання про утворення Вищого адміністративного суду України (з палатами першої та апеляційної інстанцій).

Склад суду буде сформовано суддями, які пройшли належну перевірку на професійну компетентність та доброчесність, з вирішальним і визначальним голосом незалежних експертів з міжнародним досвідом.

Підсудність справ:

віднесені до компетенції ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва щодо оскарження актів центральних органів державної влади, повноваження яких поширюються на всю територію України

адміністративні справи щодо оскарження процедур конкурсних комісій та комісій зовнішнього аудиту, які передбачають участь незалежних експертів.

Структурний маяк - кінець грудня 2024 року» - зазначив Віктор Дубовик.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що МВФ погодився перенести термін виконання Україною вимоги про прийняття закону про створення Вищого адміністративного суду з кінця липня 2024 року на кінець грудня 2024 року. «Поправки до законодавства щодо створення нового вищого адміністративного суду для розгляду справ проти національних державних органів вимагають подальших консультацій із зацікавленими сторонами» - зазначає МВФ.

А саме Україна повинна до грудня 2024 року «прийняти закон про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК) суддями, які пройшли належну перевірку на професійну компетентність та доброчесність».

Як зазначається у Меморандумі про економічну та фінансову політику, після розпуску Окружного адміністративного суду Києва в грудні 2022 року Україна ухвалить закон про створення Вищого адміністративного суду України (з першою та апеляційною палатами), який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК) з суддями, які пройшли належну перевірку на предмет професійної компетентності та доброчесності з вирішальним голосуванням незалежних експертів із міжнародним досвідом роботи в Громадській раді міжнародних експертів (ГРМЕ).

При цьому до компетенції нового суду (ВАСУ) потраплять справи, що належать до компетенції ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва щодо оскарження актів національних державних органів, повноваження яких поширюються на всю територію України, на додаток до адміністративних справ проти процедур відбіркових комісій та зовнішніх ревізійних комісій із залученням незалежних експертів (таких як НАЗК, НАБУ та САП).

Таким чином, питання результатів конкурсів на посади до Вищої ради правосуддя, Служби дисциплінарних інспекторів, ВККС, НАБУ, САП, НАЗК тощо буде у компетенції нового суду – ВАСУ.

Аналогічно до його компетенції буде належати питання оскарження результатів аудиту НАБУ.

Також ми писали, що відповідно до вимог МВФ до вересня 2024 року має бути завершено зовнішній аудит НАБУ та до жовтня – прийнято зміни до КПК щодо строків досудового розслідування.

Кабмін 3 вересня затвердив склад комісії з аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро (НАБУ), до якої увійшли три міжнародні експерти.

Нагадаємо, що в Україні також планують створити Київський міський окружний адміністративний суд.

Автор: Наталя Мамченко

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