За зразком ВАКС: як в України будуть створювати Вищий адміністративний суд і відбирати його суддів, законопроект

У Вищому адмінсуді та його Апеляційній палаті буде щонайменше 35 суддів, а діяльність суду буде забезпечена на найвищому рівні

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У розпорядженні «Судово-юридичної газети» опинився текст законопроекту «Про Вищий адміністративний суд», автором якого є Кабінет міністрів.

Як зазначено у тексті законопроекту, Вищий адміністративний суд (ВАС) буде постійно діючим вищим спеціалізованим судом, тобто таким судом, яким наразі є Вищий антикорупційний суд.

Сформувати склад суддів Вищого адміністративного суду та його Апеляційної палати, планується за тими ж принципами, що й Вищий антикорупційний суд у 2018-2019 роках.

Так, за участю Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) планується відібрати щонайменше 25 суддів ВАС та 10 суддів АП ВАС.

Створити ВАС та АП ВАС, з проведенням відповідних конкурсів на посади суддів ВАС та АП ВАС, необхідно протягом дванадцяти місяців з дня набрання законом чинності.

Розміщуватися ВАС та його Апеляційна палата будуть в різних будівлях, а судді Вищого адміністративного суду будуть мати право на забезпечення службовим житлом та цілодобову охорону.

Розглядати ВАС та АП ВАС будуть виключно спори з Верховною Радою, Президентом, Кабінетом Міністрів, міністерствами, центральними органами виконавчої влади, Національним банком тощо.

Структура Вищого адміністративного суду, його Апеляційної палати та принципи їх діяльності

Відповідно до законопроекту, у складі ВАС буде діяти як Вищий адміністративний суд, так і Апеляційна палата.

Також у складі суду першої інстанції ВАС можна буде створювати судові палати для розгляду окремих категорій справ.

Здійснювати свою процесуальну діяльність Вищий адміністративний суд буде у Києві.

Точна кількість суддів ВАС та АП ВАС буде визначено окремо, однак розпочати процесуальну діяльність суд може за наявності щонайменше 35 суддів у штаті суду.

Голова Вищого адміністративного суду зможе мати одного заступника. При цьому наявність адміністративних обов’язків не звільняють голову ВАС, заступника голови ВАС, голову АП ВАС від обов’язків здійснення правосуддя чи обов’язків секретаря палати.

Голова та заступник голови ВАС, як і голова АП ВАС, обираються на свої посади зборами суддів.

Вищий адміністративний суд та його Апеляційна палата будуть діяти як суд першої та апеляційної інстанцій в адміністративних справах, віднесених до юрисдикції ВАС процесуальним законом. Касаційною інстанцією для ВАС буде Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду.

Також до повноважень ВАС буде входити аналіз судової статистики, узагальнення судової практики у адміністративних справах, віднесених до підсудності ВАС та інформування Верховного Суду про результати узагальнення судової практики з наданням відповідних пропозицій до висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються організації та діяльності Вищого адміністративного суду.

В структурі Вищого адміністративного суду передбачене створення як апарату ВАС, так і самостійного структурного підрозділу для забезпечення роботи АП ВАС.

Територіальна юрисдикція ВАС поширюється на всю територію України.

Кваліфікаційні вимоги до суддів Вищого адміністративного суду

На посади суддів Вищого адміністративного суду зможуть претендувати кандидати, які відповідають наступним вимогам:

стаж роботи на посаді судді не менше 5 років

науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше 7 років

досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді в адміністративних справах щонайменше 7 років

сукупний стаж професійної діяльності на посадах судді, наукової роботи у сфері права та професійної діяльності адвоката щонайменше 7 років

Не можуть претендувати на посаду судді, наступні особи:

які упродовж десяти років, що передують призначенню, обіймали політичні посади або мали представницький мандат

які упродовж останніх п’яти років входили до складу керівних органів політичної партії або перебували у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією

відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

які входили до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів або Вищої ради юстиції до набрання чинності законом «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» (2014 рік)

які входили до складу Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель до створення електронної системи закупівель відповідно до Закону «Про публічні закупівлі»

які відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, були позбавлені права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функції держави або місцевого самоврядування (крім осіб, які були реабілітовані), незалежно від зняття чи погашення такої судимості, або яка мала судимість за вчинення будь-якого умисного кримінального правопорушення, незалежно від зняття чи погашення такої судимості

Як буде відбуватися конкурс на посади суддів ВАС та АП ВАС

Конкурс на посади суддів Вищого адміністративного суду та його Апеляційної палати буде проходити фактично за правилами, що діють і для відбору суддів Вищого антикорупційного суду.

Фінальна частина конкурсу буде відбуватися за участю не тільки Вищої кваліфікаційної комісії суддів, але і за участю Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ).

Нагадаємо, що з 2018 року ГРМЕ задіяна в процедурі відбору суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

При цьому законопроектом передбачено, що винагорода членів ГРМЕ на час їх участі у процедурах відбору суддів ВАС, встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду.

Члени ГРМЕ, які постійно не проживають на території України, також матимуть право на компенсацію витрат на проживання в України та переїзд.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності ГРМЕ здійснює Державна судова адміністрація.

Фінансування діяльності ГРМЕ може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.

За ініціативою не менше трьох членів ГРМЕ питання відповідності будь-якого кандидата на посаду судді ВАС необхідним критеріям, розглядається на спеціальному спільному засіданні ВККС та ГРМЕ.

Рішення щодо відповідності такого кандидата цим критеріям ухвалюється більшістю від спільного складу ВККС та ГРМЕ за умови, що за нього проголосували не менше половини членів ГРМЕ.

У разі неприйняття такого рішення кандидат вважається таким, що припинив участь у конкурсі.

Зазначене спеціальне спільне засідання проводиться не пізніше ніж на тридцятий день з дня оголошення результатів іспиту, що складається кандидатами для встановлення відповідності кандидата на посаду судді критерію професійної компетентності.

За запитом не менш як трьох членів ГРМЕ перед спеціальним засіданням ВККС та ГРМЕ може проводитися попередня співбесіда із кандидатами на посади суддів ВАС, в якій повинні взяти участь не менше шести членів ВККС.

У разі однакової позиції за рейтингом серед кандидатів на зайняття вакантної посади судді ВАС, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час кваліфікаційного іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, анонімного тестування та практичного завдання із спеціалізації, а за однакової кількості балів – учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді.

У разі, якщо кандидати мають однаковий стаж роботи на посаді судді або не мають взагалі такого стажу, то будуть враховуватися наявність наукового ступеню та наявність більшого стажу професійної діяльності в сфері права.

У разі однакової позиції за рейтингом серед кандидатів на зайняття вакантної посади судді АП ВАС, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час кваліфікаційного іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, анонімного тестування та практичного завдання із спеціалізації, а за однакової кількості балів – учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді в судах апеляційної, касаційної інстанції.

Відповідно, за наявності однакового стажу роботи на посаді судді в судах апеляційної, касаційної інстанції або відсутності такого стажу, перевага надається учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді в цілому. Також, для визначення переможця конкурсу можуть використовуватися й інші додаткові показники, такі як наявність наукового ступеню та більший стаж діяльності у сфері права.

Початок діяльності ВАС

День початку роботи ВАС мають визначити судді Вищого адміністративного суду рішенням зборів суддів.

Вищий адміністративний суд розпочинає роботу за умови призначення за результатами конкурсу щонайменше 35 суддів ВАС, у тому числі щонайменше 10 з яких мають бути суддями АП ВАС.

Особливості статусу ВАС та суддів Вищого адміністративного суду

ВАС буде головним та самостійним розпорядником коштів державного бюджету, а видатки на утримання суду будуть визначатися в бюджеті окремим рядком.

Як і у випадку з ВАКС та АП ВАКС, Вищий адміністративний суд та його Апеляційна палата не можуть розміщуватися в одній будівлі. Також ВАС та АП ВАС не можуть розміщуватися в одній будівлі з іншими судами, державними органами та органами місцевого самоврядування.

Суддям Вищого адміністративного суду, у зв’язку із здійсненням правосуддя в адміністративних справах, учасниками яких є центральні органи виконавчої влади та інші державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, надаються гарантії забезпечення їх особистої безпеки та особистої безпеки їхніх сімей, а також збереження їхнього майна.

Також у разі потреби судді ВАС та АП ВАС та члени їх сімей можуть розраховувати на цілодобову охорону.

Забезпечення охорони суддів ВАС, членів їх сімей та майна буде покладене на Службу судової охорони.

Житло суддів ВАС та АП ВАС буде оснащуватися охоронною сигналізацією та кнопками тривожної сигналізації.

Службові приміщення ВАС та АП ВАС також будуть оснащені сучасними засобами безпеки.

Крім того, судді ВАС та АП ВАС, не забезпечені житлом, забезпечуються державою службовим житлом на час перебування на посаді.

Разом з тим судді ВАС та АП ВАС, а також члени їх сімей, будуть суб’єктами моніторингу доброчесності та відповідності рівня життя.

Підсудність справ ВАС

Згідно із законопроектом, Вищому адміністративному суду будуть підсудні спори з наступними органами:

1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського референдуму

2. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Центральної виборчої комісії, членів ЦВК

3. Оскарження дій кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб

4. Адміністративні справи за позовом про дострокове припинення повноважень народного депутата України

5. Оскарження актів, дій чи бездіяльності:

Верховної Ради

Президента

Кабінету міністрів

Міністерств чи інших центральних органів виконавчої влади

Національного банку України

Інших суб’єктів владних повноважень, повноваження яких поширюються на всю територію України

Вищої ради правосуддя (крім рішень, ухвалених за результатами розгляду скарг на рішення її дисциплінарних органів)

Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Рішень, дій чи бездіяльності органів, які обирають, призначають, звільняють членів Вищої ради правосуддя

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів призначення суддів Конституційного Суду України

Оскарження рішень Дорадчої групи експертів щодо оцінювання кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України

Адміністративні справи щодо оскарження рішення Конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на посаду заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, першого заступника та заступника керівника САП

Адміністративні справи щодо оскарження рішення Конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро

Оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та рішень у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання, адміністративні справи за позовом АМКУ у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання

Адміністративні справи про заборону політичної партії

10. Оскарження рішень Національного агентства з питань запобігання корупції про відмову у наданні державного фінансування статутної діяльності політичної партії або про зупинення (припинення) державного фінансування статутної діяльності політичної партії

11. Адміністративні справи про оскарження актів, дій чи бездіяльності органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурора

Нагадаємо, що створення Вищого адміністративного суду для розгляду справ за участю центральних органів влади передбачено низкою міжнародних зобов’язань України.

Закон про створення та діяльність Вищого адміністративного суду Україна, згідно з Меморандумом з МВФ, має ухвалити до кінця липня 2024 року.

Автор В’ячеслав Хрипун

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