Відновити «люстрацію» суддів і провести перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного Суду – що передбачає матриця реформ від Кабміну

Також матриця реформ передбачає внесення змін до КПК, розширення повноважень заступника голови САП, аудит НАБУ, реформу БЕБ.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 червня Кабінет Міністрів прийняв постанову, яка забезпечує моніторинг виконання Матриці реформ.

Матриця Реформ систематизує умови і рекомендації міжнародних партнерів та є аналітичним інструментом для моніторингу виконання заходів.

Матриця реформ включає понад 200 реформ (понад 400 індикаторів), погоджених у домовленостях з ЄС, Плані за програмою Ukraine Facility, меморандумі з Міжнародним валютним фондом, угодах зі Світовим Банком. Цей інструмент фіксує наявні в офіційних документах умови та рекомендації партнерів.

Прийнятою постановою Уряду Міністерство фінансів визначено відповідальним за моніторинг виконання Матриці реформ, а також зобов’язаннями за програмами фінансової підтримки і перед міжнародними партнерами. А інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, які відповідають за здійснення заходів, передбачених зобов’язаннями, матимуть регулярно надавати актуальну інформацію про результати здійснення заходів.

Стосовно судової реформи ця Матриця передбачає зокрема, що у четвертому кварталі 2024 року ВККС має здійснити:

проведення спеціальних перевірок стосовно кандидатів на посади суддів Верховного Суду

здійснення з передбачених законом підстав моніторингу способу життя суддів Верховного Суду та проведення повної перевірки поданих цими суддями декларацій

проведення перевірки декларацій доброчесності та декларацій родинних зв’язків суддів Верховного Суду (з підстав, визначених законом).

Також у цій Матриці йдеться про те, що ВККС у другому кварталі повинна «відновити оцінювання кваліфікації суддів (люстрацію), яке було зупинено у 2019 році» (дослівно).

Також ВККС у 4-му кварталі 2024 року повинна «відновити відбір звичайних суддів на основі вдосконаленого законодавства, зокрема щодо чітких критеріїв доброчесності та професіоналізму та сильної ролі Громадської ради доброчесності».

Вища рада правосуддя у другому кварталі 2024 року повинна передати функції із здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів до Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

Створення Вищого адміністративного суду (ВАСУ) теж є у плані.

Так, у третьому кварталі 2024 року Україні необхідно ввести в дію закон про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК) суддями, які пройшли належну перевірку на професійну компетентність та доброчесність.

Крім того, Україна повинна:

скасувати в Кримінальному процесуальному кодексі обмеження строків досудового розслідування до повідомлення про підозру, щоб не допустити дострокового закриття справ

переглянути Кримінальний процесуальний кодекс та Кримінальний кодекс з метою підвищення ефективності та результатів у справах про корупцію на високому рівні, зокрема шляхом запобігання процесуальним затримкам, запровадження розумних строків для проведення досудового розслідування та вдосконалення регулювання угод про визнання винуватості.

гарантувати САП можливість незалежно вчиняти відповідні слідчі та процесуальні дії щодо спеціальних осіб (наприклад, народних депутатів, суддів, міських голів) (ст. 480, 481 КПК)

гарантувати заступнику голови САП усі процесуальні повноваження, як і заступнику Генерального прокурора/голові САП, у разі його/її відсутності (статті 3, 36 КПК)

створити відділ внутрішнього контролю в САП. Цей підрозділ має діяти незалежно від Генерального інспектора Генеральної прокуратури та відповідати за перевірку доброчесності, внутрішні розслідування та спеціальні перевірки. Делегувати повноваження САП для адміністрування та виконання відповідних рішень і санкцій

завершити зовнішній аудит ефективності Національного антикорупційного бюро України за участю трьох незалежних експертів з міжнародним досвідом та опублікувати звіт про його результати.

прийняти новий закон про БЕБ (у відповідності до п.27 Меморандуму) з чітким мандатом та обсягом слідчих повноважень, що відповідає передовому досвіду, зосередивши увагу на основних економічних злочинах та забезпечивши правову базу для діяльності БЕБ у питаннях добору керівництва та персоналу. Закон враховуватиме існуюче розмежування між слідчими повноваженнями БЕБ та НАБУ

продовжувати вдосконалення системи захисту прав інтелектуальної власності, зокрема шляхом боротьби з піратством та контрафактною продукцією, створення суду з питань інтелектуальної власності та посилення співпраці з Відомством з інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO).

Автор: Наталя Мамченко

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