Одну суддю визнано такою, що відповідає займаній посаді — ВККС

ВККС проводила співбесіди та визначала результати кваліфікаційного оцінювання трьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

Фото: vkksu.gov.ua

У вівторок, 4 червня 2024 року в засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання трьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Каретник Юлія Миколаївна - Пологівський районний суд Запорізької області - 680,5 - відповідає займаній посаді

Гураль Лілія Леонідівна - Хотинський районний суд Чернівецької області - відкладено до 20.06.2024

Карпин Ірина Миколаївна - Яворівський районний суд Львівської області - 742, 875 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо відповідності судді займаній посаді.

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