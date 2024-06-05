Практика судов
  1. Суд инфо

Одна судья признана такой, что соответствует занимаемой должности — ВККС

18:56, 5 июня 2024
ВККС проводила собеседования и определяла результаты квалификационной оценки трех судей местных судов на соответствие занимаемой должности.
Одна судья признана такой, что соответствует занимаемой должности — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 4 июня, в заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки трех судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Каретник Юлия Николаевна – Пологовский районный суд Запорожской области – 680,5 – соответствует занимаемой должности

Гураль Лилия Леонидовна – Хотинский районный суд Черновицкой области – отложено до 20.06.2024

Карпин Ирина Николаевна - Яворовский районный суд Львовской области - 742, 875 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла закон, предусматривающий, что для формирования Реестра «Оберег» ЦИК, ГМС и Налоговая передают данные только о призывниках от 17 до 25 лет

Ранее было предусмотрено, что в Реестр «Оберег» ЦИК, Налоговая и ГМС передают данные по всем гражданам с 18 до 60 лет – Верховная Рада приняла изменения.

В судах вводятся Правила организации эффективного судопроизводства – в Киевском апелляционном суде состоялся круглый стол, где обсудили их цель, общее видение и перспективы

Киевский апелляционный суд совместно с коллегами из судебного сообщества, международными партнерами, представителями адвокатуры и прокуратуры обсудили перспективы введения в судах Правил организации эффективного судопроизводства.

Адвокат, предлагавший взятку в 200 тысяч долларов детективу НАБУ и прокурору САП, получил подозрение

НАБУ объявило подозрение адвокату одного из столичных АО, разоблаченного на предложения взятки детективу НАБУ и прокурору САП.

Верховная Рада одобрила доплату госслужащим, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, до половины зарплаты за такое сотрудничество

Украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, будут доплачивать до 50% зарплаты – Рада одобрила законопроект в первом чтении.

Возобновить «люстрацию» судей и провести проверку деклараций добропорядочности судей Верховного Суда – что предполагает матрица реформ от Кабмина

Также матрица реформ предполагает внесение изменений в УПК, расширение полномочий заместителя главы САП, аудит НАБУ, реформу БЭБ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Кузьмишин
    Віталій Кузьмишин
    заступник голови Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Сапальова
    Тетяна Сапальова
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Станіслав Міньковський
    Станіслав Міньковський
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ірина Турецька
    Ірина Турецька
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду