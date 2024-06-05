Одна судья признана такой, что соответствует занимаемой должности — ВККС

ВККС проводила собеседования и определяла результаты квалификационной оценки трех судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

Фото: vkksu.gov.ua

Во вторник, 4 июня, в заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки трех судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Каретник Юлия Николаевна – Пологовский районный суд Запорожской области – 680,5 – соответствует занимаемой должности

Гураль Лилия Леонидовна – Хотинский районный суд Черновицкой области – отложено до 20.06.2024

Карпин Ирина Николаевна - Яворовский районный суд Львовской области - 742, 875 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.