В Украине запустят е-билеты в общественном транспорте: Рада приняла закон

Парламент поддержал документ о введении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте.

Фото: galinfo.com.ua

В среду, 5 июня, Верховная Рада приняла в целом законопроект №5705 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте

Законопроект поддержали 256 нардепов.

Документ предлагает:

- Договор перевозки пассажира и багажа подтверждается билетом или электронным билетом и багажной квитанцией.

- Обновить определение понятий «электронный билет» и «билет».

- предоставить ЦОИВ в сфере транспорта полномочия утверждать форму, обязательные реквизиты и сведения о проездных документах.

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