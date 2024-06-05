В Украине запустят е-билеты в общественном транспорте: Рада приняла закон

В среду, 5 июня, Верховная Рада приняла в целом законопроект №5705 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте
Законопроект поддержали 256 нардепов.
Документ предлагает:
- Договор перевозки пассажира и багажа подтверждается билетом или электронным билетом и багажной квитанцией.
- Обновить определение понятий «электронный билет» и «билет».
- предоставить ЦОИВ в сфере транспорта полномочия утверждать форму, обязательные реквизиты и сведения о проездных документах.
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