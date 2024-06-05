Рада приняла закон о ратификации Конвенции между Украиной и Японией об устранении двойного налогообложения

Верховная Рада в среду, 5 мая, приняла в первом чтении закон «О ратификации Конвенции между Правительством Украины и Правительством Японии об устранении двойного налогообложения относительно налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений и избеганий и Протокола к ней».
Как отмечает Министерство финансов, принятие закона обеспечивает правовые основания для завершения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Конвенции и Протокола к ней, заключенных 19 февраля 2024 года в г. Токио.
Конвенцией установлены правила распределения между Украиной и Японией прав налогообложения определенных видов доходов, получаемых резидентами одного Договаривающегося Государства из источников в другом Договаривающемся Государстве. В частности, ограничено право страны, являющейся источником дохода, на налогообложение:
Также в Конвенции определены методы устранения Договаривающимися Государствами двойного налогообложения, установлены договоренности об обмене налоговой информацией между налоговыми органами Украины и Японии и проведении процедуры взаимного согласования, осуществляемой компетентными органами в случае, если резидент одного из Договаривающихся Государств считает, что в результате действий одного или обоих Договаривающихся Государств он подвергается или будет подвергаться налогообложению, не соответствующему положениям настоящей Конвенции.
Вступление двухсторонней украинско-японской Конвенции и Протоколом в нее является важным шагом для развития украинско-японских экономических отношений и сотрудничества в налоговой сфере, а также будет способствовать предотвращению уклонения от уплаты налогов и взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли.
Конвенция и Протокол вступят в силу в течение тридцатого дня после даты получения последнего из уведомлений, подтверждающего выполнение Договаривающимися Государствами внутренних процедур, необходимых для вступления в силу. Субъектами выполнения Конвенции и Протокола есть Министерство финансов Украины и Государственная налоговая служба Украины.
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