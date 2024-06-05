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Рада приняла закон о ратификации Конвенции между Украиной и Японией об устранении двойного налогообложения

13:18, 5 июня 2024
В частности, ограничено право страны, являющейся источником дохода, на налогообложение дивидендов, процентов и роялти.
Рада приняла закон о ратификации Конвенции между Украиной и Японией об устранении двойного налогообложения
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Верховная Рада в среду, 5 мая, приняла в первом чтении закон «О ратификации Конвенции между Правительством Украины и Правительством Японии об устранении двойного налогообложения относительно налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений и избеганий и Протокола к ней».

Как отмечает Министерство финансов, принятие закона обеспечивает правовые основания для завершения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Конвенции и Протокола к ней, заключенных 19 февраля 2024 года в г. Токио.

Конвенцией установлены правила распределения между Украиной и Японией прав налогообложения определенных видов доходов, получаемых резидентами одного Договаривающегося Государства из источников в другом Договаривающемся Государстве. В частности, ограничено право страны, являющейся источником дохода, на налогообложение:

  • дивидендов (15% - общая ставка налогообложения и 5% - для дивидендов, получаемых компанией Договаривающегося Государства, владеющей по крайней мере 25% капитала компании другого Договаривающегося Государства, которое такие дивиденды выплачивает);
  • процентов (10 % - общая ставка налогообложения; 5 % - в случае, если бенефициарным владельцем процентов является банк, страховая компания, торговец ценными бумагами или признанный пенсионный фонд; а также если проценты уплачиваются по долговым требованиям, возникающим в результате продажи оборудования или товаров или предоставление услуг в кредит; 0% – в случае, если бенефициарным владельцем процентов является другое Договаривающееся Государство, его орган власти, или любое учреждение, полностью принадлежащее этому Договаривающемуся Государству; финансируемых этим другим Договаривающимся Государством, его органом власти, центральным банком или любым учреждением, полностью принадлежащим этому Договаривающемуся Государству);
  • роялти (5%).

Также в Конвенции определены методы устранения Договаривающимися Государствами двойного налогообложения, установлены договоренности об обмене налоговой информацией между налоговыми органами Украины и Японии и проведении процедуры взаимного согласования, осуществляемой компетентными органами в случае, если резидент одного из Договаривающихся Государств считает, что в результате действий одного или обоих Договаривающихся Государств он подвергается или будет подвергаться налогообложению, не соответствующему положениям настоящей Конвенции.

Вступление двухсторонней украинско-японской Конвенции и Протоколом в нее является важным шагом для развития украинско-японских экономических отношений и сотрудничества в налоговой сфере, а также будет способствовать предотвращению уклонения от уплаты налогов и взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли.

Конвенция и Протокол вступят в силу в течение тридцатого дня после даты получения последнего из уведомлений, подтверждающего выполнение Договаривающимися Государствами внутренних процедур, необходимых для вступления в силу. Субъектами выполнения Конвенции и Протокола есть Министерство финансов Украины и Государственная налоговая служба Украины.

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